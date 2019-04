Arma 2019 Turun Asemessut on aseharrastajan kevättapahtuma

Rekryexpo 10.4. Turun Messukeskuksessa – Avoimia työpaikkoja riittää edelleen Rekryexpossa 2.4.2019 12:36:04 EEST | Tiedote

Turun Messukeskuksessa järjestetään 10.4. Rekryexpo, jossa Varsinais-Suomen avoimet työpaikat kohtaavat työnhakijat. Tapahtuma järjestetään nyt jo neljännen kerran, ja tapahtuman kautta on työllistynyt jo monia. Tarjolla on tälläkin kertaa noin 2500 avointa työpaikkaa. Rekryexpoon on maksuton sisäänpääsy. Tapahtumassa on mielenkiintoista sisältöä myös muille kuin aktiivisesti töitä etsiville.