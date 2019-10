ARMAS-festivaali tulee taas Vaasaan

Vaasassa järjestetään 7. –13.10. ARMAS-festivaali senioreille. Valtakunnallisella festivaalilla juhlitaan ikääntymistä, jonka teemoja halutaan tehdä näkyväksi taiteen keinoin nostamalla esiin taiteilijoita, taidealojen toimijoita, taidelaitoksia, vanhustyön järjestöjä sekä kunta-alan toimijoita. Festivaalin järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut.

ARMAS-festivaalin verkostossa on mukana yli 16 kuntaa ja vanhusalan järjestöä sekä 20 taidealan toimijaa. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tavoitteena on tehdä festivaalista jokavuotinen tapahtuma.

Vaasassa ohjelmaa on koko viikon ajaksi ja suurin osa tapahtumista on ilmaisia. Ohjelmassa on mm. yhteislaulua, kuororyhmien lauluesityksiä, terveysliikuntaa, taiteilijoiden työpisteisiin tutustumista ja teatteriesityksiä.

Viikko alkaa Vuorikodilla avattavalla taidenäyttelyllä ”Taiteen voimalla 100-vuotiaaksi”, jossa on esillä taiteilija Toini Jurvasen maalauksia sekä käsitöitä. Näyttely on esillä 7.10-30.11.2019 Vuorikeskuksen taidekäytävällä.

Vaasan ARMAS-festivaalin ohjelman, paikat ja mahdolliset pääsymaksut löytyvät nettisivulta armasfestivaali.fi/tapahtumat/.

ARMAS-festivaalia voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #armasfestivaali. Valtakunnallisesta tapahtumasta löytää tietoja osoitteesta armasfestivaali.fi.