Arne Dahlin Berger & Blom -sarjan neljäs osa ”Vapaus” ilmestyy 8.6.2020

Samana päivänä ilmestyy myös norjalaisen Heine Bakkeidin "Paratiisin kutsu".

Taiteilijanimellä kirjoittava Arne Dahl on pohjoismaiden tunnetuimpia kirjailijoita: kymmenosainen trilleri A-sarja on käännetty yli 25 kielelle ja tullut tunnetuksi myös tv-sarjoina. Nyt ilmestyvä Vapaus on Berger & Blom -sarjan neljäs osa. Se on hurmannut yllättävillä juonenkäänteillään niin kriitikot kuin yleisön Ruotsin lisäksi jo Tanskassa ja Saksassa. Jyllands-Posten antoi teokselle viisi tähteä. Berger & Blom -sarjan 2016 ilmestynyt ensimmäinen osa Rajamaat on ”Killing Eve” tuottajien käsissä taipumassa uudeksi kansainväliseksi tv-sarjaksi.





Norjalainen Heine Bakkeid aloitti uransa 2005 nuortenkirjailijana, mutta vakuutti kansainvälisen yleisön siirryttyään rikoskirjallisuuden pariin. Nordic noir’in ystävät ihastuivat 2016 ilmestyneeseen Meren Aaveet -dekkariin. Bakkeidin kirjoja on julkaistu yli 15 maassa. Paratiisin kutsu jatkaa Meren aaveiden aloittamaa tarinaa vankilasta vapautuneen poliisin Thorkild Asken elämästä. Lukijoita ja kriitikoita on ihastuttanut erityisesti henkilöiden ja miljöön kuvaus. Paratiisin kutsu oli ehdolla vuoden 2019 parhaaksi norjalaiseksi rikoskirjaksi.

Meren aaveet sai Helsingin Sanomilta neljä tähteä:

"Bakkeid yhdistää onnistuneesti jännitystä, kauhua, mysteeriä ja rikostarinaa. Lukija uppoaa sulavasti kirjailijan luomiin synkkiin mielenmaisemiin ja tiheä tunnelma pitää otteessaan."



Dahlin Berger & Blom -sarja:

Ensimmäinen: Rajamaat

Toinen: Sydänmaa

Kolmas: Äkkisyvä

Neljäs: Vapaus

Bakkeidin Thorkild Aske -sarja:

Ensimmäinen: Meren aaveet

Toinen: Paratiisin kutsu

Kolmas: Vi skall ikke våkne (ilm. Norja 09/2019)

Arvostelukappaleet saatavilla myös ääni- ja e-kirjoina.

Olethan yhteydessä arvostelukappaleista ja mahdollisista haastattelupyynnöistä:

Riikka Kämppi

riikka.kamppi@intokustannus.fi

p. 040 5729 733