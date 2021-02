ARS22-näyttely avaa peruskorjatun Kiasman ja yhdistää ihmiset nykytaiteen äärellä

Tammikuussa 2021 Kiasmassa aloitettiin laajat peruskorjaustyöt. Koronarajoitusten sulkema museo pysyy suljettuna vuoden 2022 huhtikuuhun saakka, jolloin museossa avautuu ARS22-näyttely. ARS 22 tuo jälleen yhteen kansainvälisen nykytaiteen ja ihmiset, sekä antaa tilan yhteisille kokemuksille, elämyksille ja yhteisöllisyydelle.

Sosiaalinen eriytyminen uhkaa planeettamme hyvinvointia. Voimakkaat vastakkainasettelut julkisessa puheessa, asenteissa ja poliittisissa toimintatavoissa jakavat maailmaa. ARS22-näyttelyllä haluamme luoda tilaa empaattiselle toisen kohtaamiselle ja olla mukana muuttamassa jakaantunutta maailmaa yhteiseksi, yhdessä jaetuksi maailmaksi.



Maailma koostuu moninaisten järjestelmien ekologiasta. Unelmat, mielikuvat ja tarinat kietoutuvat kysymyksiin ympäristöstä, taloudesta, teknologiasta, uskonnosta ja politiikasta niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskuntien tasolla. Taide on luovuuden alue, joka kykenee tutkimaan yhteiskuntaa ja esittämään vaihtoehtoisia tulkintoja yhteisestä maailmastamme.



ARS22-näyttely tarjoaa paikan kokemusten jakamiselle ja meitä kaikkia koskettavien ilmiöiden käsittelyyn. Teokset tuovat esiin kaikille yhteisiä olemassaolon ulottuvuuksia ja osoittavat, miten yksilöllisyys perustuu jaetuille, yhteisille elämän alueille. ARS22-näyttely kertoo tarinoita tästä päivästä ja esittää vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Tarinat antavat meille mahdollisuuden ajatella ja nähdä toisin. Ne viihdyttävät, luovat vaihtoehtoisia todellisuuksia ja saavat meidät kuvittelemaan ja uskomaan erilaisten tulevaisuuksien mahdollisuuteen. Ennen kaikkea ARS22 jakaa toivoa huomisesta.



Esitystaidetta ja osallistavia teoksia



Kymmenes ARS-näyttely jatkaa nykytaiteen uusimpien virtausten esittelyä. Tällä kertaa näyttelyssä korostuvat immersiivisiä, performatiivisia ja osallistumiseen perustuvia ulottuvuuksia sisältävät teokset.



Ensimmäistä kertaa mukaan valitaan avainteoksia eri vuosikymmeniltä 1960-luvulta alkaen. Teokset luovat historiallisen taustan ajankohtaisille aiheille. Osa klassikoista on Kiasman kokoelmista, ja ne kartoittavat ARS-näyttelyiden historiaa. Osa lainataan Suomesta ja kansainvälisistä kokoelmista. Kokonaisuutena näyttely kattaa kaikki nykytaiteen keskeiset ilmaisumuodot.



Näyttelyssä esitystilanne muodostuu avoimeksi ja yhteisölliseksi kokemukseksi, mikä korostaa sattumanvaraisia ja yllätyksellisiä puolia. ARS22-näyttely tullaan näkemään tämän hetken mielenkiintoisimpia tekijöitä ja teoksia. Mukana näyttelyssä on teoksia sellaisilta kansainvälisiltä nimiltä kuin Arthur Jafa, Sol Calero, Laure Prouvost ja Joar Nango. Mukana on teoksiaosallistavia ja performatiivisia elementtejä taiteessaan käyttäviltä taiteilijoilta kuten Alexandra Pirici sekä historiallisia teoksia mm. Jimmie Durhamilta ja David Wojnarowiczilta Yksi suomalaisista mukaan valituista taiteilijoista on vastikään Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2021 valittu Joel Slotte.



Näyttelyn kuratoinnista vastaavat museonjohtaja Leevi Haapala ja intendentti João Laia yhdessä Kiasman kuraattoritiimin kanssa. Kiasma-teatterin ohjelmisto on osa ARS22-kokonaisuutta.



Sun and Sea (Marina)



Yksi ARS22-näyttelyn osallistavista teoksista on liettualaisen taiteilijaryhmän teos Sun and Sea (Marina). Immersiivinen oopperateos voitti kultaisen leijonan Venetsian biennaalissa kesällä 2019 parhaana kansallisena paviljonkina. Liettualaistaiteilija Lina Lapelyten ilmastonmuutosta kommentoiva teos on yhteistyö elokuvantekijä ja ohjaaja Rugilė Barzdžiukaitėn ja kirjailija-runoilija Vaiva Grainytėn kanssa. Teos sijoittuu keinotekoiselle uimarannalle, jolla loikoilevat lomailijat jakavat laulaen tarinoitaan ja ajatuksiaan. Teos nostaa esiin ennen kaikkea ilmastonmuutoksen aiheuttamaa huolta. Yleisö pääsee katsomaan esitystä teoksen yläpuolella olevilta parvilta. Teos toteutetaan Kaapelitehtaalla Merikaapelihallissa yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa loppukesästä 2022. Tuotanto on saanut avustuksen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä.



Näyttelyarkkitehtuuri



ARS22-näyttelyn arkkitehtuurin toteuttaa helsinkiläinen muotoilustudio Korpijärvi Johansson. Sisustusarkkitehti Eliisa Korpijärven ja muotoilija Lauri Johanssonin perustaman toimiston painopiste on kokonaisvaltaisessa suunnitteluprosessissa ja ekologisissa ratkaisuissa. ARS22-näyttelyn ideaa lähestytään arkkitehtuurissa kaupunkitilasta tuotujen arkkitehtuurillisten elementtien kautta. “Elementit ovat tuttuja ja niiden äärellä ihmiset ovat tottuneet kohtaamaan toisensa sekä vahvistamaan yhdessäolon tunnetta. Näyttelyarkkitehtuuri tuo näyttelysaleihin portaikkojen, pylväiden ja aukioiden keskeiset, tunnistettavat piirteet, näyttelytilan vaativiin toimintoihin yhdistettynä”, Lauri Johansson kuvailee. Arkkitehtuurin suunnittelussa panostetaan myös käytettävien materiaalien kierrätettävyyteen ja toteutettavien elementtien jatkokäyttöön.