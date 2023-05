Art Breaks Walls -kirjoituskilpailu jatkuu

Jokaisella Suomessa asuvalla on omaa tai läheltä koettua tuntumaa kahden erilaisen kulttuurin kohtaamisesta. Muuttaessa Suomeen – tai Suomen sisällä – tuo muutossa mukanaan palan omaa kulttuuriaan. Tämä kulttuuri on usein törmännyt vallitsevaan kulttuuriin tai muokannut sitä, kenties ajan myötä sulautunut sen osaksi.

Jokaisen muuttajan tarina on omanlaisensa. Jokainen kohtaaminen on tarinan arvoinen. Kilpailussa etsitään novellimuotoisia tarinoita eri puolilta maailmaa Suomeen saapuneilta henkilöiltä. Toivomme mukaan myös suomalaisten kirjoituksia kohtaamisista uusien kulttuurien kanssa.

– Meistä jokaisella on kokemuksia vieraan kulttuurin kohtaamisesta ja siitä, miten pinttyneimmätkin ennakkoluulot karisevat tarkemman tutustumisen myötä. Sen kuvaamisessa on kirjallisuudella loputon työsarka, Hannu Luntiala pohtii.

Luntiala kertoo omakohtaisen esimerkin. Hän tutustui työssään somalialaissyntyiseen siivoojaan. Tämän innoittamana hän kirjoitti novellin ”Musta”, jolla hän voitti Kymen Sanomien järjestämän, Toivo Pekkasen syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn novellikilpailun. Tästä käynnistyi Luntialan edelleen jatkuva kirjailijanura.



Näin osallistut



Tekstin suositeltava pituus on 5–20 liuskaa. Koska kyseessä on novellikilpailu, tarinoissa on mahdollista ja jopa suotavaa käyttää myös mielikuvitusta. Kilpailuun voi osallistua omalla äidinkielellään, mutta suomesta poikkeavalla äidinkielellä kirjoitetun tekstin lisäksi kilpailuun tulee lähettää tarinasta mahdollisimman huolella laadittu suomenkielinen käännös.

Kilpailutyö lähetetään postitse osoitteeseen: Aviadorin Kulttuurikulma, Liisankatu 19, katutaso, 00170 Helsinki tai sähköpostitse osoitteella kirjoituskilpailu@aviador.fi. Lähetysten tulee olla perillä viimeistään 15.6.2023.

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Tarinan sisältävään kirjekuoreen tulee laittaa lisäksi suljettu kirjekuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot. Lähetettäessä sähköpostitse oma nimi saa esiintyä lähetysosoitteessa, sillä tekstit ohjataan raadille nimettöminä.

Kilpailun voittajat valitsee Aviador Kustannuksen nimeämä raati lokakuun 2023 aikana. Parhaiden tarinoiden kirjoittajille on varattu yhteissummaltaan 5000 euron palkintosumma, jonka jakamisesta raati päättää. Kiehtovimmista tarinoista kootaan Aviadorin toimittama antologia, joka julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Valtioneuvosto on nimennyt Kulttuurit kohtaavat-kirjoituskilpailun vuoden 2023 merkittäväksi taidekilpailuksi, jonka palkinnot ovat saajalleen verovapaita.

Aviador Kustannus on vuonna 2012 perustettu kustantamo, joka keskittyy korkealaatuiseen, lukuelämyksiä tuottavaan kauno- ja tietokirjallisuuteen.

Art Breaks Walls on kirjailija Hannu Luntialan ideoima ja hallinnoima toimintamalli, joka tukee taloudellisesti kulttuuritoimintaa, etenkin kirjallisuuden ja jazz-musiikin alalla toimivia lahjakkaita taiteilijoita.



Lisätietoja antavat:

kustantaja Vesa Tompuri, 050 591 6059, vesa@aviador.fi sekä

kirjailija Hannu Luntiala, 045 699 4530, hannu.luntiala@elisanet.fi



www.aviador.fi/kirjoituskilpailu

www.facebook.com/artbreakswallskirjoituskilpailu