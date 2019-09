Artesaanijäätelöä ja saksalaisia viinejä – Turun Ruoka- ja Viinimessuilla herkutellaan lähiruualla ja maistellaan viinejä

Turun Ruoka- ja Viinimessut tarjoaa nautintoja kaikille aisteille 4.-6.10. Samaan aikaan Turun Kirjamessujen kanssa järjestettävä tapahtuma houkuttelee ruokakulttuurin ystäviä mm. monipuolisen lähiruuan ja uutuusviinien pariin. Messuilla esittäytyvät yritykset tarjoavat herkkuja ostettavaksi ja maisteltavaksi. Messuosastoilla on myynnissä mm. alkoholijäätelöä, sirkkoja, juustoja ja suklaata. Makuelämyksiä saadaan myös mm. Kreikasta ja Italiasta.

Tapahtumassa on mukana Lähiruokatuottajien monipuolinen yhteisosasto ohjelmalavoineen. Lähiruokalavalla yleisö pääsee myös maistamaan näytöksissä tehtyjä annoksia.

Huippukokkien kavalkadi

Tapahtumassa esiintyy supersuosittu kokki, keittiömestari, keittokirjailija, tv-esiintyjä ja ravintoloitsija Kari Aihinen. Aihinen esittelee tapahtumassa myös uusinta kirjaansa Kapen parhaat. Kaihinen esiintyy yleisölle perjantaina 4.10.

Kokki, keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén puolestaan lupaa laittaa lavalla arkikokkauksen kiemurat suoriksi. Alén nähdään tapahtumassa lauantaina.

Sunnuntaina kuullaan puolestaan parhaat reseptit kokki, ravitsemusvalmentaja ja ruokakirjailija Teresa Välimäeltä.

Lavalla myös kirjailijoita

Suositun tapahtuman lavalla nähdään päivien aikana myös keittiömestari Antti Vahtera, kirjailija Kati Tervo, kirjailija Outi Pakkanen ja juontaja Anni Hautala.

Turun Ruoka- ja Viinimessuilla on mukana mm. Saksan Viinitiedotus. Saksa on mukana tapahtumassa ensimmäistä kertaa ja tarjolla on monipuolisia viinejä. Messujen viinialueella voi viihtyä erityisen pitkään lauantaina 5.10. Tuolloin messut jatkuvat alueella kello 21 asti. Edullinen iltalippu on käytössä kello 17-21.

Messuilla jaetaan jo neljännen kerran Kirja à la Carte – Book à la Carte -palkinto. Palkinnossa yhdistyvät molempien messutapahtumien ydinalueet, kirja ja ruoka. Tunnustus jaetaan kirjailijalle, jolta on vuotuisten messujen väliaikana ilmestynyt fiktiivinen teos, joka palkintoraadin mielestä parhaiten käsittelee ruokateemaa. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Donna Leon, Heikki Valkama ja Eppu Nuotio. Palkinto jaetaan messulauantaina.

Messuilla jaetaan myös Turun Paistinkääntäjien haarukka-palkinto, Kaffeli-palkinto sekä Varsinais-Suomen paras hunaja 2019-palkinto.

https://www.turunmessukeskus.fi/artesaanijaateloa-ja-saksalaisia-viineja/

4.-6.10. Turun Messukeskuksessa

Avoinna pe-la kello 10-18 ja su kello 10-17

www.turunruokamessut.fi

#turunruokamessut

Median ennakkoakkreditointi on käynnissä 27.9. asti: https://www.turunmessukeskus.fi/medialle/akkreditointi/