Arttu Lindeman ja Jaakko Parkkali tähdittävät uutta Ilmastotuubi-sarjaa Youtubessa Sarjassa perehdytään tutkijoiden ja vaikuttajien avulla ilmastoaiheisiin

Suomen ykköstubettajat seikkailevat Partion uudessa Koitos Youtube -sarjassa 25.4.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Tiedote Splay One Suomi, 25.4.2019. Tulevana syksynä päästään seuraamaan, kun Suomen eturivin tubettajat tutustuvat partion toimintaan ja kilpailevat toisiaan vastaan partioaiheisissa tehtävissä ympäri Suomea. Koitos on vauhdikas, hauska ja viihteellinen YouTube-sarja, jonka tarkoituksena on osoittaa miten monipuolinen ja innostava harrastus partio on. Sarjassa kilpailee kaksi Suomen suosituimmista tubettajista koostuvaa joukkuetta. Kilpailijoina sarjassa ovat Roni Back, Julia Ahonen, Roponen ja Pernilla Böckerman. Sarja on Suomen Partiolaisten tilaama ja se julkaistaan Splay Suomen kanavalla elokuussa 2019. Sarjan konseptoinnista ja tuotannosta vastaa Splay One.