Arvosta ruokaa - älä heitä sitä roskiin – ensi viikolla vietetään hävikkiviikkoa

MTK:n sikaverkosto on huolissaan Suomen heikosta ohrasatotilanteesta – katovuosi olisi monelle tilalle taloudellinen katastrofi 18.8.2021 10:48:59 EEST | Tiedote

Tilojen oma rehuviljan tuotanto on tärkeä asia Suomen sikataloussektorilla. Ohraa käytetään raaka-aineena myös panimo- ja alkoholijuomateollisuudessa, jonka sivutuotteena valmistettava ohravalkuaisrehu on merkittävä lisävalkuaisen lähde sianlihantuotannossa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan huono satovuosi tarkoittaa sika-alalle sitä, että ruokinnan viljaa on alettava etsimään oman tilan ulkopuolelta, pahimmillaan tuontimarkkinoilta. Tämä nostaa entisestään tilojen tuotantokustannuksia muiden tuotantopanosten kuten energian ja lannoitteiden hintojen nousukierteessä.