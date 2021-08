Arvostettu pohjoismainen pakkauspalkinto jälleen DS Smithille Suomeen

Jaa

DS Smithin pakkaussuunnittelun voittokulku jatkuu, sillä yrityksessä työskentelevä pakkaussuunnittelija Jyrki Valkama on voittanut jälleen pohjoismaisen pakkaussuunnittelukilpailun ScanStar -palkinnon. DS Smithin suunnittelutiimin tekemä pakkaussuunnittelu on näin ollen palkittu kilpailussa jo neljännen kerran peräkkäin.

Kierrätyskontti juomien palautuspakkauksille

Jyrki Valkaman suunnittelema kierrätyskontti juomien palautuspakkauksille on suunniteltu sopivan EUR-lavalle. Tyhjänä, ennen käyttöä se menee litteäksi pieneen tilaan, mikä mahdollistaa tehokkaan logistiikan ja varastoinnin säästäen merkittävästi kustannuksissa.

Kontin avaaminen vie aikaa vain alle 30 sekuntia, kun se nostetaan helposti auki ja lukitaan läpät taittamalla. Kontin pohja on valmiiksi suljettu, joten läppien lukituksen jälkeen se on valmis käyttöön. Uusi rakenne on merkittävästi nopeampi käyttää kuin aiemmin käytössä ollut ratkaisu, lisäksi se sopii suoraan EUR-lavalle toisin kuin aiempi kierrätyskontti. Pakkauksen painopintaa on hyödynnetty viestintäkanavana, jossa kierrätyskontin käyttöohje kulkee aina sen mukana.

Pakkauksen rakennesuunnittelusta on vastannut kokenut ja myös aiemmin palkittu suunnittelija Jyrki Valkama.

Tuomaristo kommentoi Jyrki Valkaman voitokasta pakkausta näin: “Keräyskontit matkaavat keräyspisteisiin vähittäiskauppoihin asetettavaksi keräyslaitteiden yhteyteen. Tämä uusi innovatiivinen kontti on suunniteltu sopimaan EUR-lavalla ja se on käyttövalmis vain 30 sekunnissa pohjarakenteen ja taitettavien läppien ansiosta. Tämä tuo tehokkuutta keräyspisteisiin. Suunnittelija on tehnyt työnsä erinomaisesti, ja monimutkainen asia on saatu hienosti yksinkertaistettu. Hyvää suunnittelutyötä ja hyvin tehdyt laskelmat.”

Pohjoismaisessa kilpailussa voittaneella pakkaussuunnittelulla on menestyksen myötä mahdollisuus tavoitella voittoa myös kansainvälisessä WorldStar -kilpailussa, josta DS Smith on saanut myös hienoja onnistumisia viime vuosina. Nyt voittanut pakkaus lähtee tavoittelemaan jatkoa tälle menestykselle vuoden 2022 kilpailussa, jossa Jyrki Valkaman edellinen voitto on vuodelta 2020.

Kilpailun tausta ja organisaatio

Scanstar on yhteispohjoismainen pakkausalan vuosittainen kilpailu, jonka historia ulottuu vuoteen 1969 ja sen taustalla on Scandinavian Packaging Association SPA. Kilpailu on avoin kaikille pohjoismaisille pakkausratkaisuille. Vuonna 2021 kilpailuun osallistui kokonaisuudessaan 32 ehdotusta edustaen laajasti eri sektoreille suunniteltuja pakkauksia. Valtaosa ehdotuksista oli kuitupakkauksia, vaikka kisaan on myös mahdollista osallistua muiden materiaalin pakkauksilla. Palkintoja jaettiin 14. Tämänvuotisesta kilpailujärjestelyistä vastasi Svenska Förpackningsgillet.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat tällä kertaan Mikael Gällstedt Ruotsista puheenjohtajana. Jäseninä olivat Lasse Lavrsen Toms Gruppen Tanska, Lars Windeman Volvo cars Ruotsi, Ole Anton Bakke Jotun A/S Norja ja Oona Casalegno LAB -Ammattikorkeakoulu Suomi. Lisäksi Søren Rahbeck Østergaard (Tanska) osallistui virtuaaliseen jurykokoukseen tarkkailijana.