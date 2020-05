Arvovalta-kirja: Kriisiaika haastaa johtajien arvoretoriikan uudella tavalla - onko organisaatiomme siihen valmis?

Arvot mielletään helposti mainoslauseiksi, vaikka niiden pitäisi vastata sidosryhmien vaikeimpiin kysymyksiin. Erityisesti kriisiaikana odotetaan, että julkilausutut arvot näkyvät arjen teoissa. Jukka Saksin kirjoittama Arvovalta-kirja tarkastelee arvojen roolia johtamisessa ja viestinnässä monesta näkökulmasta. Uskottavasti jalkautetut ja viestityt arvot vaikuttavat organisaation maineeseen ja taloudelliseen arvoon.

Saksin mukaan enää ei voida puhua arvoista pelkkinä tyhjinä mainoslauseina, vaan niiden tulee edustaa yksilön ja organisaation aitoja valintoja. Sidosryhmät tekevät 2020-luvulla enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Arvot korostuvat poikkeusoloissa, jolloin turvaudutaan johonkin pysyvämpään. Se haastaa johdon arvoretoriikkaa uudella tavalla.



Koko maailmaa syleilevät arvot eivät ole todellisia arvoja



Johtajuuden toimiympäristö on muuttunut 10 vuodessa merkittävästi. ”Kansalaisilla on media taskussaan ja yhteiskunta odottaa läpinäkyvyyttä. Jotta arvot ovat todellisia, edellyttää se rohkeutta linjata asioita. Todelliset arvot menevät jopa rahan edelle”, kuvaa Saksi arvojen merkitystä. ”Koko maailmaa syleilevät lausahdukset eivät ole arvoja lainkaan, vaan enemmänkin yhteisön toiveita ja markkinointipuhetta.”



Myynnissä ei aina tunnisteta asiakkaiden tai myyjien arvolatauksia



Saksi näkee arvoissa hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka avulla yritykset voisivat vahvistaa brändiään ja saada sidosryhmiensä luottamuksen. ”Liian harva myyntijohtaja pohtii, minkälaiset arvot vaikuttavat asiakkaiden, myyjien ja yhteistyökumppaneiden valintoihin. Osataanko syvällisesti ymmärtää sidosryhmien arvolatauksia ja auttaa niiden toteutumista? Arvot mielletään usein HR-johtajan omaisuudeksi, kun niiden tulisi toimia koko johtamisjärjestelmän ytimessä”, Saksi haastaa uudenlaiseen ajatteluun.



Arvoilla on merkittävä vaikutus organisaatioiden maineeseen



Saksi selvitti kirjaa varten vuoden 2019 maineeltaan parhaiden ja huonoimpien yritysten arvoja. ”Kaikkien yritysten arvot ovat kirjattuina samankaltaisia. Mainetta vahvistavat ja rapauttavat asiat riippuvat pitkälti siitä, miten viestityt arvot toteutuvat arjen toimissa ja seisotaanko niiden takana myös vaikeissa paikoissa. Jos organisaatio viestii arvoista, jotka eivät perustu todellisuuteen, syntyy maineriskejä ja arvot saattavatkin kääntyä organisaatiota vastaan.”



24 vaikuttajaa luovat monipuolisen näkökulman arvoihin



Saksi haastatteli kirjaan 24 vaikuttajaa yhteiskunnan eri osa-alueilta. Kaikille yhteistä oli näkemys siitä, että arvojen merkitys yhteiskunnassa vahvistuu. Haastattelut toivat esille arvoja esimerkiksi yt-menettelyissä, fuusioissa ja suurissa strategisissa muutoksissa.



Haastateltavina olivat Lasse Ahlstedt, Stefan Björkman, Teemu Heinonen, Olli Holstmröm, Eero Huovinen, Hannele Jakosuo-Jansson, Atte Jääskeläinen, Gita Kadambi, Saara Kankaanrinta, Johannes Karjula, Seppo Kolehmainen, Elina Koskela, Topi Manner, Heikki Martela, Jukka Metsälä, Kaius Niemi, Mikko Nieminen, Susanna Pettersson, Perttu Pölönen, Timo Ritakallio, Milja Saksi, Peter Sjöberg, Juha Tapio, Tommi Tuominiemi ja Merja Ylä-Anttila.



Lisätietoa kirjan sisällöstä ja tilauslinkki http://arvovalta.fi

Kirjaan liittyviä kommentteja voi kohdistaa Twitterissä https://twitter.com/JukkaSaksi sekä käyttämällä hashtagia #arvovalta.