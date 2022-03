Asfalttialan turvallisuuskilpailun voitto GRK:n levitystyömaalle

GRK:lle laaja ja monipuolinen urakka Sundsvallissa 17.2.2022 14:45:00 EET | Tiedote

GRK on valittu toteuttamaan väylä- ja raiderakentamista sisältävän urakan Sundsvallissa Ruotsissa. Urakan arvo on yli 28,6 miljoonaa euroa (300 miljoonaa Ruotsin kruunua). Työt aloitetaan kevään 2022 aikana ja urakan on määrä valmistua lokakuussa 2024.