Asiakas vai kumppani?

Järvi-Suomen Energialla asiakkuus on laaja ja moniulotteinen käsite. Siksi me käytämme mieluummin sanaa kumppani. Kaksisuuntaisessa suhteessa me palvelemme toinen toisiamme.

Jos maallikolta kysyy kadulla mitä verkkoyhtiö tekee, vastaa hän todennäköisesti yhtiön huolehtivan sähkönjakelusta joka kotiin, konttoriin ja kesämökkiin. Sähkön ja datan kuluttaja on asiakas ja kaapelit vetänyt yhtiö myyjä, eikö vaan? Totta tavallaan tämäkin, mutta ei kuitenkaan. Meidän toiminnassamme on enemmän kyse vuorovaikutuksesta, jossa osapuolet palvelevat erilaisissa rooleissa toinen toisiaan. Tarjottava hyödyke on kunkin toimijan kohdalla erilainen. Olemme toinen toistemme asiakkaita suhteessa, jossa on yhteinen tavoite: elinvoimainen Järvi-Suomi. Me emme ole siis vain myyjä ja alueemme asukkaat ja yritykset vain asiakkaita sanan perinteisessä merkityksessä, vaan olemme yhteistyökumppaneita. Kaikille meille on yhteistä halu elää laadukasta, omia arvoja vastaavaa elämää luonnonkauniissa ympäristössä. Se on suhteemme kivijalka. Maanvuokraajalla on monta roolia Hyvä esimerkki konkreettisesta kumppanuudesta suhteemme maanvuokraajiin. Osa heistä on palvelumme käyttäjinä toki myös meidän asiakkaitamme, mutta samalla me olemme maanvuokraajina heidän asiakkaitaan. Jotta homma toimisi ja yhteydet pelaisivat, meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä, kumppaneina. Välillämme vallitseva yhteisymmärrys ja luottamus elintärkeää koko Järvi-Suomen toiminnalle. Siksi näemme maanvuokraajat paitsi vuokraisäntinämme, myös asiakkainamme: haluamme tarjota heille aivan samat laadukkaat palvelut esimerkiksi viestinnän suhteen kuin kaikille muillekin. Rakennamme yhteistä hyvinvointia heidän kanssaan yhteistyössä. Linjojen veto maapalstojen kautta ei aina suju kivuttomasti ja soviteltavaakin on. Avoimuus ja dialogi on minkä tahansa suhteen hoidossa tärkeää. Tässäkin yhteydessä yhteinen arvomaailma ja ymmärrys yhteisestä hyvästä on avuksi. Kohti kumppanuutta kaikissa suhteissamme Kehitys on kulkemassa kaksisuuntaiseen malliin eli yhteistyökumppanuuteen. Siinä sähkönjakelun asiakkaasta tulee roolinmuutoksen kautta myös myyjä (tuottaja). Sähkön pientuotannossa asiakkaamme voi tuottaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla joko omaan käyttöön, tai luovuttaa ylijäämäsähkön vastikkeetta tai vastiketta vastaan yhteiseen käyttöön. Palvelua hankkiva asiakas onkin nyt myös palveluntarjoaja, asiakkainaan koko Järvi-Suomi. Lopulta kolmas, mutta sitäkin tärkeämpi ryhmä on sisäiset asiakkaamme eli yhteistyökumppanimme. Heitä voisimme kutsua vaikkapa partnereiksi. He ovat niitä energia-alan ammattilaisia, joiden kanssa konkreettista työtä elinvoiman eteen päivittäin teemme. Heidän avullaan luomme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen meille kaikille. Tämä vaatii meiltä heidän suuntaansa paitsi jokapäiväistä tukea ja läsnäoloa. Sitä samaa, tukea ja läsnäoloa, he tarjoavat meille. Yhdessä onnistumme.

