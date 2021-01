Asiakaskohtaamisiin käytetty aika näkyväksi - Rinnekoti ja Memocate aloittavat yhteistyön

Memocate on Helsingin yliopistosta lähtöisin oleva SOTE-alalla toimiva startup-yritys ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntijaorganisaatio. Vuonna 2017 perustettu Memocate tarjoaa asiakkailleen vuorovaikutuskoulutuksia ja kehittää ratkaisuja sosiaalihuollon asiakasvuorovaikutuksen parantamiseksi. Lisätietoja: www.memocate.com

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava toimija. Rinnekoti on yksi Diakonissalaitoksen toimialoista ja yhteiskunnallinen yritys. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheilleen ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen tuen sekä työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja ja lapsi- ja perhepalveluja. Rinnekoti työllistää päivittäin noin 1 200 ammattilaista. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoja: www.rinnekoti.fi