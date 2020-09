Asiakasomistajat mahdollistavat uuden ABC-liikennemyymälän rakentamisen Pudasjärvelle

Osuuskauppa Arina aloittaa uuden ABC-liikennemyymälän rakentamisen Pudasjärvelle. Uusi liikepaikka tulee sijaitsemaan keskustan lähelle rakennettavan kiertoliittymän ja hyvinvointikeskuksen viereen. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan 6,5 M€.

Monipuoliset palvelut paikallisille ja ohiajaville

Tuleva liikennemyymälä tarjoaa pudasjärveläisille ja ohiajaville matkailijoille kahvila-ravintolan, Hesburgerin, ruokamarketin ja polttonestejakelimon sekä sähkölatauspisteen.

Noin vuoden kestävän rakennusprojektin jälkeen uusi ABC-liikennemyymälä on valmiina omistajilleen syksyllä 2021.

– Osuuskauppa Arinan omistavat alueemme kotitaloudet ja meidän tehtävänämme on tarjota palveluja ja hyötyjä omistajillemme. Heidän Arinasta ostamansa tuotteet ja palvelut ovat myös ostoksia Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalaisten hyväksi. Sijoituksia, jotka palautuvat takaisin mahdollistaen palveluiden kehittämisen. Niillä euroilla rakennetaan seuraavaksi uusi Pudasjärven ABC -liikennemyymälä, kertoo Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Jari Karjalainen.

Nykyinen ABC-liikennemyymälä palvelee omistajia uuden ABC:n avautumiseen asti ja nykyiset työntekijät siirtyvät aikanaan avautuvaan uuteen ABC-liikennemyymälään.

– Nykyinen liikepaikka on tullut teknisesti tiensä päähän, joten on hienoa päästä kehittämään palveluita Pudasjärvellä. Uusi ABC-liikennemyymälä on tarkoitettu sekä Pudasjärveläisille omistajille että ohiajaville matkailijoille. Toimipaikan rakentamisen mahdollistamisesta kuuluu kiitos aktiivisille omistajillemme ja Pudasjärven kaupungin yhteistyökyvylle. Yhdessä me huolehdimme alueemme elinvoimaisesta tulevaisuudesta ja teemme Pohjois-Suomesta yhä paremman paikan elää. Rakkaudesta Pohjois-Suomeen, Karjalainen toteaa.