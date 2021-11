Asiakasomistajat vievät Pirkanmaan Osuuskauppaa kohti hiilinegatiivisuutta

S-ryhmän ja alueosuuskauppojen yhteisenä tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

– S olet Sinä. Asiakasomistajanamme olet mukana yhteisessä hiilinegatiivisuustavoitteessamme. Se tarkoittaa, että ryhmätasolla poistamme ilmakehästä enemmän hiiltä kuin sinne tuotamme. Haluamme auttaa myös asiakasomistajiamme oman hiilijalanjäljen pienentämisessä. S-mobiilissa on kätevä laskuri, josta näkee omien ruokaostojensa hiilijalanjäljen, toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko iloitsee.

Vuoteen 2030 mennessä kaikki käyttämämme sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla

Viimeistään vuoteen 2030 mennessä kaikki Pirkanmaan Osuuskaupan käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Kun ensi vuoden alussa Simon Sarvisuon tuulipuistossa saadaan kaikki myllyt pyörimään, S-ryhmä tuottaa itse uusiutuvaa sähköä 85 % kulutuksesta.

– Hiilipäästöjen nopean pudotuksen keskeisin tekijä on ollut siirtyminen käyttämään pelkästään uusiutuvaa sähköä, Timo avaa.

Tänä vuonna Pirkanmaan Osuuskaupalla kartoitettiin kaikki toimipaikat, joihin on mahdollista toteuttaa aurinkopaneelit. Esimerkiksi ensi toukokuussa valmistuvan Sastamalan Prisman katolla kiiltelevät aurinkopaneelit, ja suunnitelmissa on muitakin kohteita. Tällä hetkellä aurinkopaneeleja on neljän toimipaikan katolla.

Sähkönkulutus väheni viime vuonna kaikissa Pirkanmaan Osuuskaupan toimipaikoissa yhteensä 3,8 % ja lämmönkulutus 10,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Maalämmöllä ja CO2-kylmälaitoksilla teemme kiinteistöistämme hiilineutraaleja

Uusiin toimipaikkoihin ei enää tule lämmitysmuodoksi kaukolämpöä, vaan niissä hyödynnetään maalämpöä ja kylmälaitosten lauhdelämpöä. Kesäaikana lauhdelämpöä varastoidaan maaperään lämpöakuksi, jolloin energia on hyödynnettävissä myöhemmin lämmityksessä.

Merkittävä osa kylmälaitoksista on uudistettu, ja loputkin vaihdetaan hiilidioksidia kylmäaineena käyttäviin laitteisiin. Tämä vähentää merkittävästi ilmastokuormitusta ja säästää energiaa aiempiin kylmälaitostyyppeihin verrattuna.

– Meillä on tällä hetkellä 13 hiilineutraalia kiinteistöä ja määrä kasvaa jatkuvasti, kun uudistamme toimipaikkaverkostoamme, Timo summaa.

Kompensaatio mahdollistaa hiilinegatiivisuustavoitteeseen pääsemisen

Päästöjen radikaalin leikkaamisen lisäksi tavoitteen toteuttaminen vaatii jäljelle jäävien, esimerkiksi kaukolämmöstä syntyneiden päästöjen kompensoimista erilaisilla hiilensidontahankkeilla. Kompensoinnin tarve pienenee seuraavien vuosien aikana päästövähennystavoitteen lähestyessä.

– Selvitämme S-ryhmätasolla kompensointimahdollisuuksia, muun muassa peltojen hiilensidontamahdollisuuksia, Timo kertoo.

Omien ilmastotoimiensa lisäksi S-ryhmä on haastanut tavarantoimittajansa mukaan Iso juttu -kampanjaan, jossa on tarkoitus vähentää hiilipäästöjä yhteensä miljoona tonnia. Mukaan on lähtenyt jo yli sata yritystä.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, timo.maki-ullakko@sok.fi, 010 767 0070