Asiakkaiden tuotetoiveet esiin: Uusi palvelu helpottaa tuotetoiveiden esittämistä S-market-myymälöihin SSO:n alueella

SSO keskittyy ruokaravintoloihin – Rikala Night Club lopettaa toimintansa 5.1.2021 12:07:14 EET | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on viime vuosien aikana uudistanut asiakastoiveita tarkasti kuunnellen kaikki ruokaravintolansa: Salossa Rikala Bar & Grillin sekä Antonion, Lohjan, Halikon ja Nummelan Prismakeskusten ravintolamaailmat sekä Lohjalla täysin uusina palvelevat ravintola Antonio sekä Toasti. SSO:n ravintolaperhe palvelee aamuvarhaisesta iltamyöhään ja kokonaisuus on suunniteltu siten, että ravintoloista on mahdollista löytää syötävää niin aamiaiselle, lounaalle, päivälliselle kuin iltamyöhäisellekin. ”Uudistettu ravintolaperhe on saanut paljon hyvää palautetta hyvistä mauista sekä viihtyisistä sisustuksistaan. Saadun palautteen perusteella päädyimme keskittymään jatkossakin ennen kaikkea hyviin makuihin ja leppoisaan viihtymiseen. Samalla päätimme luopua ainoasta yökerhostamme, Salon Rikala Night Clubin toiminnasta”, kertoo SSO:n asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen. Rikala Nicht Clubia on pidetty pandemia-ajan suljettuna. ”Halusimme toimia vastuullisesti ja pidimme yökerhon kevää