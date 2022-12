Asiantuntija neuvoo: kannattaako ilmalämpöpumppu koteloida?

Lämpöpumpun energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään ulkoyksikön ympärillä mahdollisimman esteettömästi. Kotelointi vaikka ritilöillä vaikuttaa aina ilmavirtauksiin ja voi heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.

”Ulkoyksikön läpi puhalletaan lämmityskauden aikana valtava ilmamäärä ja sen on päästävä virtaamaan vapaasti. Jos kotelointi rajoittaa virtausta kuluu lämmittämiseen tai kesällä jäähdyttämiseen silloin enemmän energiaa”, lämpöpumppuvalmistaja Daikinin tuotepäällikkö Jussi Kummu kertoo.

Tämän vuoksi Daikin ei suosittele ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kotelointia edes ritilöillä. Ulkoyksikön päälle voi kuitenkin asentaa sitä suoralta lumisateelta ja esimerkiksi katolta tippuvalta jäältä suojaavan katoksen. Mikäli laite on hyvin suojassa pitkän räystään alla ei edes erillinen katos ole tarpeen.

Ilmalämpöpumppu ottaa ilmaa ulkoyksikön takaa ja puhaltaa kennoston läpi virranneen ilman pois yksikön etupuolelta. Ulkoyksikön oikea etäisyys seinistä ja muista rakenteista riippuu lämpöpumpun mallista ja erityisesti sen tehosta, sillä lämmitysteholtaan noin 4 kW tavallisen ilmalämpöpumpun ilmavirta on pienempi kuin 8 kW tehoisen ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön ilmavirta.

”Lämmityksen ja jäähdytyksen mahdollisimman pieni sähkönkulutus voidaan varmistaa sillä, että ilmavirtaa ulkoyksikön lävitse ei rajoiteta”, Kummu korostaa.

Lämpöpumpun ulkoyksikön minimietäisyydet rakenteisiin löytyvät laitteiden asennusohjeista. Esimerkiksi Daikinin ilmalämpöpumpuissa käytettävän RXTM-ulkoyksikön on oltava vähintään 10 sentin päässä seinästä. Jos ilman virtausta rajoitetaan molemmilta puolilta, on ulkoyksikkö asennettava vielä väljemmin: silloin sivuille olisi hyvä jättää vähintään 5 senttiä, laitteen taakse 15 senttiä ja eteen puhallussuuntaan vähintään 30 senttiä tilaa.

Osviittaa toimivasta koteloinnista antaa suurten kohteiden VRV-järjestelmien ulkoyksiköitä varten suunniteltu ääntä vaimentava kotelo, joka on huomattavasti itse ulkoyksikköä suurempi. Kotelo on suunniteltu siten, että se vaimentaa melua jopa 10 desibeliä, mutta ilmavirtaus ja sitä kautta ulkoyksikön kapasiteetti on pyritty pitämään mahdollisimman lähellä samaa kuin vakio-olosuhteissa.

Erittäin tuulisissa oloissa Daikin suosittelee tuulensuojan asentamista laitteen sivulle tilanteissa, joissa esimerkiksi mereltä tuulee usein suoraan kohti ulkoyksikköä.

Daikin kehittää ja valmistaa mm. ilmalämpöpumppuja, maalämpöpumppuja ja ilma-vesilämpöpumppuja sekä ilmanpuhdistimia.