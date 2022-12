Asiantuntija vinkkaa: ”Kausivalojen tarkistamisella voit säästää jouluna jopa 490 % sähköä”

Uusi innovaatio syrjäyttää ilmastopahiksena tunnetun SF6-kaasun 8.11.2022 12:34:07 EET | Tiedote

SF6-kaasu on hiilidioksidia yli 20 000 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu, jota hyödynnetään sähköteollisuudessa eristeenä. SF6-kaasuilla on myös poikkeuksellisen pitkä hajoamisaika, yli 3 000 vuotta, jonka takia nopeille ratkaisuille on tarvetta. SF6 tunnetaan myös nimellä rikkiheksafluoridi. Se on kolme kertaa ilmaa parempi sähköeriste, mikä käytännössä tarkoittaa huomattavasti pienempää tilantarvetta. Sitä kautta syntyvä ympäristön, materiaalien ja energian säästö on merkittävää varsinkin suurissa yksiköissä, kuten sähkö- ja datakeskuksissa. Schneider Electricin ratkaisu yhdistää puhdasta ilmaa ja tyhjiötekniikkaa. Ratkaisu sekä tukee kestävää kehitystä että auttaa hallinnoimaan sähköverkkoja turvallisemmin. EU sallii SF6-kaasun käytön sähköteollisuudessa ainakin vuoteen 2031 saakka. Monet yritykset ovat alkaneet toimia lainsäätäjääkin nopeammin. Tiedote, 8.11.2022 Ilmastonmuutosta kampitetaan monella eri rintamalla. SF6-kaasu on kaikkein voimakkain kasvihuonekaasu, 20 000 kertaa h