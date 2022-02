Asiantuntijuus on joukkuelaji

Opinnäytetyön tuloksena Lumme Energia saa käyttöönsä asiantuntijuuden tavoitteellisen kehittämisen mallin. Siinä yrityksen tulevaisuuden suunta ja tavoitteet yhdistyvät konkreettisiksi henkilöstön kehittämisen toimenpiteiksi. Malli koostuu kolmesta pääkohdasta, jotka ovat strategia ja tavoitteet, henkilöstöjohtaminen ja tiedon johtaminen sekä yksilön työelämätaidot. Se on tarkoitettu osaamisen johtamisen tavoitehakuiseksi, vastuutetuksi ja vastuulliseksi työkaluksi kohti tulevaisuuden asiantuntijuutta ja työelämää, Kousa toteaa.

Tulevaisuuden asiantuntijuus on yhä enemmän yhteistyötä ja joukkueena pelaamista. Se ei rajoitu ainoastaan organisaation sisälle vaan laajentuu myös kumppaniverkoston suuntaan. Kousan mukaan asiantuntijuuden kehittäminen vaatii järjestelmällistä ja ennakoivaa osaamisen johtamista, sitoutumista sekä jokaisen oman roolin tunnistamista joukkueessa. Asiantuntijuudessa kyse on ennen kaikkea ihmisistä ja heidän kyvykkyydestä palvella asiakkaita tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeet huomioiden. Tarvitaan moniosaamista, ristiin ajattelua ja oivaltavaa tiedon hyödyntämistä. Isossa roolissa on yhdessä kehittäminen.

Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta kuvailee opinnäytetyötä mentorin roolissa. ”Opinnäytetyö toteutui tavoitteidemme mukaisena. Saamme lisää työkaluja meneillään olevaan strategiseen muutokseen kohti palveluyhtiötä. Näitä tulemme jatkossa hyödyntämään.” Oppilaitosyhteistyö on Lumme Energialle merkittävä kehittämisen voimavara. Tällä hetkelläkin useampi henkilö päivittää osaamistaan XAMK:n täydennyskoulutuksissa, Lehtoranta jatkaa.

Työelämäyhteistyöllä on lehtori Sari Toijonen-Kunnarin mukaan keskeinen merkitys kaikissa XAMK:n koulutuksissa. ”Opiskelijat, opettajat ja TKI-henkilöstö ovat aktiivisesti mukana kehittämässä oman alansa yrittäjyyttä, työelämää ja tulevaisuuden toimintamalleja. Yhteistyöllä saamme aikaan vahvaa aluevaikuttavuutta. Mikkelin liiketalouden yksiköstä valmistuu noin 25 yamk-opinnäytetyötä vuosittain ja koko XAMK:sta noin 250. Kaikki opinnäytetyöt tehdään toimeksiantoina. Yleensä toimeksiantaja on opiskelijan oma organisaatio tai yritys, mutta myös ulkopuolisia toimeksiantoja tulee säännöllisesti. Lisäksi opinnäytetöitä tehdään TKI-hankkeille. Opiskelijat arvostavat suuresti XAMK:n monipuolisia työelämäyhteistyön muotoja ja niiden tarjoamia oppimis- ja verkostoitumismahdollisuuksia”, kertoo Toijonen-Kunnari yhteistyön merkityksestä.