Askel kohti kestävää kasvua – Kaupunkiliikenne Oy:n vuosikertomus 2022 on julkaistu

Ruskeasuolle nousevan raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on pitkällä 27.4.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon runko on valmistunut ja rakennus noussut harjakorkeuteen. Alkuvuonna 2024 valmistuva raitiovaunuvarikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko Koskelan varikon ohella, minkä lisäksi varikkoalue palvelee Helsingin seudun liikenteen bussivarikkona. Varikon tilaaja on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja pääurakoitsija on Skanska.