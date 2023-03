Askelia ihmisyyteen – Taide mahdollistaa katsomusdialogia Helinä Rautavaaran museossa

Näyttely on syntynyt kiinnostavien vaiheiden kautta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Step-opintokeskus kutsuivat syksyllä 2021 yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, Espoon seurakuntien ja Espoon kaupungin kanssa 10 varhaiskasvatuksen asiantuntijaa osallistumaan uudenlaiseen taiteen läpi katsomisen menetelmään.

Leppävaaran seurakunnasta työskentelyyn osallistui perhetoiminnanohjaaja Seija Hatakka.

– Prosessi oli merkityksellinen. Oli tärkeä oivaltaa, miten monilla tavoilla katsomuskasvatusta voi avata ja miten se aukeaa vaikkapa taiteen keinoin, kertoo Hatakka.

Prosessiin osallistuneet kasvatuksen asiantuntijat etsivät katsomuskasvatukseen liittyviä jännitteitä ja epävarmuuksia sekä kirkastivat katsomuskasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Menetelmä tarjosi osallistujille turvallisen ja tasavertaisen alustan, jossa ei-tietämisen tila ja vapaa assosiointi korostuivat.

– Olennaista työskentelyssä oli vuoropuhelu. Siivilöimme esiin olennaista katsomuskasvatuksesta, katsoimme taideteoksia ja jaoimme vaikutelmia.

– Puhuimme paljon turvallisesta ilmapiiristä, missä oppia ja jakaa katsomukseen liittyviä asioita ja oivaltaa erilaisuuden rikkautta. Espoossa on pitkät yhteistyöperinteet kaupungin ja seurakuntien varhaiskasvatuksen välillä, joten yhteinen ymmärrys katsomuskasvatuksesta syntyi helposti.

Ihmisyyden perimmäisten kysymysten äärelle

Erno Enkenbergin sekä Sini Pelkin teokset syntyivät osallistujien ajatusten pohjalta ja niissä käsitellään muun muassa keskustelukulttuuria, katsomuksia ja uskontoja, sekä ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Näyttely nostaa esille Suomen uskonnonvapauslain satavuotisjuhlan ja korostaa uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden merkitystä ihmisoikeutena ja perusvapautena.

– Taiteilijat olivat mukana viimeisessä dialogikerrassa ja nappasivat siitä aineksia omiin taideteoksiinsa. Lisäksi taiteilijat saivat litteroituna kaikkien kokoontumistemme keskustelut.

Näyttelyn ohessa järjestetään Viisastutaan -pedagogiseen materiaaliin liittyviä työpajoja eri kohderyhmille sekä opastettuja kierroksia lapsiryhmille. Askelia ihmisyyteen-näyttely ja siihen liittyvät työpajat ja kierrokset tarjoavat mahdollisuuden pohtia katsomuskasvatusta moninaisissa ympäristöissä.

– Meistä on tärkeää, että ihan pienetkin oppivat ymmärtämään eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Katsomuskasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatuksen suunnitelmaa, ja tuemme museona kasvattajia tässä tärkeässä työssä. On hienoa, että tämä ihmisyyden perimmäisten kysymysten äärelle johdatteleva näyttely on esillä Espoon keskuksessa, joka on katsomuksellisesti ja kielellisesti hyvin moninainen, museonjohtaja Ilona Niinikangas kertoo.

Tervetuloa avajaisiin

Media on tervetullut avajaisiin, jotka järjestetään Helinä Rautavaaran museossa Espoossa 30.3.2023 klo 18. Näyttelyn avaa Espoon piispa Kaisamari Hintikka. Paikalla on kasvatuksen asiantuntijoita, kuvataitelijat Erno Enkenberg ja Sini Pelkki sekä kuraattori Aura Seikkula. Näyttely on avoinna yleisölle 31.3.–29.10.2023 välisenä aikana.

Helinä Rautavaaran museo

Entressen kauppakeskus, Siltakatu 11

02770 Espoo

Vapaa pääsy!

Avoinna ti 11–19, ke 11–19, to 11–20, pe 11–19, la 12–18, su 12–16.

www.helinamuseo.fi

Kuvia teoksista