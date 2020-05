Asqella Oy:ltä tarkka menetelmä kuumepotilaiden tunnistamiseen

Asqella Oy on suomalainen kasvuyhtiö, jonka päätuote on passiivinen alimillimetrikamera ARGON. Kameran pääasiallisena käyttökohteena on nopeat ihmisten turvatarkastukset urbaaneissa kohteissa, joissa suurista ihmismääristä johtuen ei voida soveltaa perinteisiä turvatarkastusmenetelmiä. Tekniikka perustuu kaikkien esineiden, myös ihmisten, luonnollisesti säteilemään lämpösäteilyyn, joka ulottuu infrapuna-alueelta aina radiotaajuuksille asti. Asqellan kamera toimii aallonpituuskaistalla, joka sijaitsee infrapuna- ja mikroaaltoalueiden väliin jäävällä alimillimetriaaltoalueena, jota kutsutaan usein myös terahertsialueeksi. Nämä aallonpituudet läpäisevät vaatemateriaaleja ja ovat riittävän lyhyitä, jotta kuvaa muodostavien instrumenttien tekeminen on mahdollista. Yhtiön Business Finlandilta saaman rahoituksen turvin yhtiö uskoo, että uudella menetelmällä voidaan havaita kuumeilevat ihmiset väkijoukoista huomattavasti perinteisiä menetelmiä tarkemmin.

VTT:n spinoff yhtiö Asqella Oy on saanut Business Finlandilta 100 000 euroa kehittääkseen kuumeilevien ihmisten tarkkaa tunnistamismenetelmää. Yhtiön alimillimetrikamera Argon tunnistaa jo nyt vaatteiden alle kätketetyt esineet kuten huumausaineet, aseet ja räjähteet. ”COVID-19 epidemia on aiheuttanut merkittäviä sosioekonomisia häiriöitä globaalisti. Taudin leviämistahdin hidastaminen on avainasemassa, jotta maailmantalous välttyy vastaavilta iskuilta”, Asqella Oy:n toimitusjohtaja Arttu Luukanen toteaa. ”COVID19 -epidemian aikana viranomaiset ovat soveltaneet infrapunalämpömittausta rajanylityspaikoilla, jotta kuumeilevat ihmiset tunnistetaan nopeasti ja ehkäistään infektion leviämistä paikallisesti”, hän jatkaa. ”Tutkimuksissa on havaittu, että infrapunakuvantaminen on menetelmänä erittäin epätarkka, sillä mittaus voidaan tehdä ainoastaan kehon paljaana olevilta alueilta, käytännössä vain kasvoilta.”, Luukanen kertoo. Kasvoista mitatun lämpötilan tarkkuus on huono ja siihen vaikuttavat lukuisat seikat, kuten henkilön ikä, silmälasit, kasvomaskit, hikoilu, ympäröivä lämpötila sekä jopa kasvojen meikki. Pistemäiset mittaustavat otsa- tai korvakuumemittarilla saattavat antaa luotettavampia tuloksia, mutta ovat menetelminä aivan liian hitaita suurten ihmismäärien tarkistamiseen. Asqella Oy:n alimillimetriteknologia avaa uusia mahdollisuuksia kuumepotilaiden tunnistamiseksi. Kehitettävän menetelmän uskotaan voittavan tarkkuudessaan perinteisemmät infrapuna-aallonpituuksilla toimivat laitteistot. Koska mittausmenetelmä on passiivinen, ei ihmisiä altisteta lainkaan säteilylle, vaan laite mittaa ihmiskehosta luonnollisesti huokuvaa lämpösäteilyä. Ihmisen kehoa on tutkittu lääketieteessä verrattain vähän alimillimetriaaltoalueella. Saadun rahoituksen turvin ja yhteistyössä sairaaloiden kanssa yhtiö aloittaa kliinisen tutkimuksen, jossa selvitetään kehon alimillimetriominaisuuksien käyttöä indikaattorina infektion oireista. Yhtiön tavoitteena on kehittää alimillimetrikamera Argoniin kuumepotilaiden tunnistamisominaisuus muiden uhkien tunnistamisen lisäksi. Tämän kyvykkyyden uskotaan tuovan merkittävää lisäarvoa Argonin markkinasegmenteille kuten risteilymatkustajien tarkastuksiin, rajanylityspaikkojen valvontaan, sekä joukkotapahtumiin.

