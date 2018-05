Assemblin eManageri™ on nyt täällä – älykäs ja räätälöitävä uutuustuote

Assemblin eManageri™ avulla voi seurata ja hallinnoida kiinteistöjen energiataloutta yhdestä järjestelmästä. eManageri on kehitetty yhdessä alan parhaiden ammattilaisten kanssa älykkäälle järjestelmäalustalle, joka takaa tuotteelle erittäin pitkän elinkaaren sekä helpon muunneltavuuden asiakas- ja kohdekohtaisesti.

eManageri™ on Assemblinin kehittämä palvelu-alusta kiinteistönkäyttäjille ja omistajille, jotka kaipaavat arkeensa yhtä työkalua kiinteistön dataa koskevaa seurantaa ja hallinnointia varten. eManageri™ kerää energiakulutustiedot suoraan energiayhtiöiltä sekä olemassa olevan rakennusautomaation mittauspisteet automaattisesti. Järjestelmään voidaan liittää kaikki kiinteistön mittarit ja järjestelmät, joista dataa on saatavilla.

Assemblin lähti tekemään räätälöitävää uutuustuotettaan täysin markkinoiden toiveiden mukaisesti:

- Lähdimme rakentamaan eManageria asiakkaidemme toiveiden pohjalta. Monet kiinteistön seuranta- ja hallintajärjestelmät on rakennettu vanhoille softille, ja näiden ylläpitäminen ja muokkaaminen on vaivalloista ja kallista. Pitkän kehitysprosessin jälkeen saamme nyt vihdoin julkaistua alan parhaan tuotteen, mistä voi seurata ja hallinnoida kaikkea kiinteistöä koskevaa dataa, toteaa Assemblinin Energiapalveluiden liiketoimintajohtaja Isto Hietanen.

Assemblin eManageri™ on erittäin helppokäyttöinen järjestelmä kiinteistödatan analysointia ja käsittelyä varten, se tarjoaa monipuoliset näkymät ja raportit sekä rajattomat integraatiomahdollisuudet. eManagerin™ avulla voi budjetoida, toteuttaa ja seurata investointeja PTS-osion avulla sekä seurata energian kulutuskehityksen ennustetta. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tulevaisuudessa tarkastella kohdekohtaista käyttöpäiväkirjaa, johon on kerätty etähallintapalvelun suorittamat havainnot ja toimenpiteet. Assemblin kehittää jatkuvasti palveluitaan yhdessä asiakkaiden kanssa.