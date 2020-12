Assemblin ostaa Fidelixin – strategisella yrityskaupalla nopeutetaan Assemblinin muutosta kohti yhä älykkäämpiä talotekniikkaratkaisuja

Assemblin täydentää rakennusautomaatioalan osaamistaan ostamalla Fidelix-konsernin (”Fidelix”), jolla on yli 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 360 työntekijää. Kaupalla Assemblin parantaa valmiuksiaan vastata tehokkaiden ja ilmastofiksujen automaatioratkaisujen tarpeeseen ja vahvistaa samalla asemiaan Suomen talotekniikkamarkkinoilla. Fidelixistä tulee Assemblin-konserniin erillinen liiketoiminta-alue ja kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Fidelix perustettiin Suomessa vuonna 2002, ja siitä on kehittynyt yksi älykkään rakennusautomaation ja olosuhdehallinnan keskeisistä toimijoista Pohjoismaissa. Fidelixin missiona on luoda älykkäitä rakennuksia ja edistää sitä kautta parempaa tulevaisuutta. Tältä pohjalta Fidelix on kehittänyt useita markkinoiden johtavia tuotteita ja asiakasratkaisuja, joita se myy, asentaa ja ylläpitää Suomessa ja Ruotsissa.

- Koko rakennusala on murroksessa, ja me aiomme olla siinä aktiivisesti mukana. Fidelixin huippuosaaminen vahvistaa ja täydentää Assemblinin tarjontaa ja nopeuttaa kehitystämme. Yrityskauppa on täysin linjassa sen kanssa, että keskitymme strategiassamme teknologiaan ja digitaalisiin järjestelmiin, joista syntyy älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja. Siksi on upeaa voida toivottaa Fidelixin henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat tervetulleiksi Assemblin-konserniin, sanoo Assemblinin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Johansson.

Fidelixin toimintaa leimaa yrittäjähenkisyys, huippuosaaminen ja vahva innovaatio- ja digitalisaatioaste, josta ovat osoituksina varsinkin pilvi-, IMD- ja IoT-ratkaisut. Yhtiöllä on myös laajaa urakointi- ja huoltotoimintaa, mutta se myy myös yksittäisiä asiakasratkaisuja. Fidelixin paketoiduista palveluista voidaan mainita rakennusautomaatiojärjestelmät Fidelix ja Larmia sekä EcoGuard, joka on lähinnä asuinkiinteistöille kehitetty asuntokohtainen mittausjärjestelmä. Yrityksen järjestelmäratkaisuja käytetään nykyään suuressa osassa Suomen ja Ruotsin kiinteistökantaa.

- Olemme hyvin ylpeitä kehittämästämme liike- ja palvelutoiminnasta. On myös hienoa, että meistä tulee osa kasvavaa konsernia, jolla on korkea tavoitetaso. Meillä molemmilla on yhteinen visio tulevaisuudesta ja tiukat laatu-, vastuullisuus- ja tehokkuusvaatimukset. Kauppa on hyväksi kummallekin osapuolelle, ja odotan jo yhteistä tulevaisuuttamme, sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Yrityskaupan myötä Assemblin vahvistaa asemiaan myös Suomen talotekniikkamarkkinoilla. Fidelixin automaatioliiketoiminnasta tulee Assembliniin erillinen liiketoiminta-alue.

Kauppa rahoitetaan lainalla ja oman pääoman korottamisella, mikä on osoitus Tritonin sitoutumisesta Assemblinin kasvuun ja kehitykseen. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 970 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 5 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Lue lisää osoitteesta assemblin.fi.



Fidelix

Fidelix tekee rakennuksista fiksuja. Korkea teknologiaosaamisemme näkyy ratkaisuissa, joissa optimoidaan rakennusten energiakustannuksia, sisäilmasto-olosuhteet ja kustannukset. Tuotteitamme kehitetään, testataan ja ne toimivat päivittäin vaativissa ja äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa Pohjoismaissa ja vaikuttavat positiivisesti yli miljoonan ihmisen hyvinvointiin. Lue lisää osoitteesta fidelix.fi.