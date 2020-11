Assemblin ostaa kylmätekniikan asiantuntijayrityksen KK-Kylmäpalvelu Oy:n

Talotekniikan täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani Assemblin Oy on ostanut KK-Kylmäpalvelu Oy:n. KK-Kylmäpalvelu on yksi markkinoiden suurimmista kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalveluihin erikoistuneista yrityksistä 5,5 M € liikevaihdollaan. Yrityskaupalla vahvistetaan Assemblinin kylmämarkkinaosuutta.

KK-Kylmäpalvelu Oy tarjoaa kattavia kylmälaitepalveluita kuten kylmä- ja jäähdytyslaitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä kylmä- ja pakastehuoneiden ja -kaappien myyntiä ja asennuksia. KK-Kylmäpalvelu Oy muodostuu kolmesta eri yrityksestä; Karjalan Kylmäpalvelu Oy:stä, Salon Kylmäpojat Oy:stä ja KK-Kylmäpalvelu Oy:stä. Yritys työllistää 35 henkilöä ja liikevaihto on 5,5 M €. Yrityksien toimipisteet ovat Espoossa, Salossa ja Joensuussa.

Yritys on palvellut asiakkaittaan kylmätekniikan parissa jo yli 10 vuoden ajan. Yritysten suurimmat asiakassegmentit ovat kunnat ja kaupungit, ravintolat ja suurtalouskeittiöt, palvelutalot, teollisuus ja kaupanalan yritykset.

- Tämä kauppa on meille Kylmäpalveluille ja Kylmäpojille strategisesti merkittävä askel. Haluamme kasvaa jatkossakin ja vahvistaa omia hartioitamme. Assemblin Oy on merkittävä talotekniikka-alan yritys, jossa on paljon osaamista ja tietotaitoa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme jatkamaan kasvutarinaamme Assemblinin tytäryrityksenä, kertoo KK-Kylmäpalveluiden toimitusjohtaja Mikko Matikainen.

Matikainen on ollut KK-Kylmäpalveluiden toiminnassa mukana jo vuodesta 2013 ja hän jatkaa toimitusjohtajana.

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Yrityksen visiona on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Assemblinin liikevaihto on noin 970 miljoonaa euroa, ja palveluksessa on noin 5 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Suomessa Assemblinin päätoimipiste sijaitsee Helsingissä.

- KK-Kylmäpalvelu, Karjalan Kylmäpalvelu ja Salon Kylmäpojat ovat markkinoiden parhaita ja esimerkillisiä yrityksiä. Heidän osaamisensa kylmäpuolella on huippuluokkaa ja työntekijät ovat erityisen sitoutuneita ja innostuneesti mukana koko yritystoiminnassa. Olemme tyytyväisiä, että saamme tällaisen yrityskokonaisuuden mukaan meidän laajaan palveluvalikoimaamme, toteaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Magnus Eriksson.

Yrityskaupassa Assemblin Oy ostaa koko KK-Kylmäpalvelu Oy:n osakekannan yrityksen nykyisiltä omistajilta Ari Forsströmiltä, Master Yhtiöt Oy:ltä ja Tero Forsströmiltä.

KK-Kylmäpalvelu Oy:n yritysosto ei aiheuta henkilöstömuutoksia ja jokainen yksikkö jatkaa toimintaansa nykyisissä toimipisteissään. Yritykset jatkavat toistaiseksi toimintaansa omalla nimellään Assemblin Oy:n tytäryhtiöinä.

