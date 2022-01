Assemblin Oy osti Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy:n liiketoiminnan

Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy työllistää noin 10 henkeä ja toimintaa on pääosin Varsinais-Suomen alueella Turussa sekä kehyskunnissa noin 1,5 M€ liikevaihdolla. Yrityksen palvelutarjoama kattaa sähköurakoinnin. Sähköpalvelu J. Vainionpää on toiminut talotekniikka-alalla jo vuodesta 1992 ja omistajalla Jari Vainionpäällä on alalta yli 40 vuoden kokemus. Nyt hän luovuttaa omistuskapulan eteenpäin.

- Perustin tämän yrityksen liki 30 vuotta sitten ja nyt on aika kääntää seuraava sivu. Halusin liiketoiminnalle ostajaksi yrityksen, joka on kasvuhakuinen ja jossa on selkeä organisaatio sekä hyvät toimintamallit. Tässä porukassa on paljon osaamista ja halusin tarjota asentajille hyvän jatkumon ja ensiluokkaiset kasvupolut. Assemblin teki minuun vaikutuksen ja siksi Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy:n liiketoiminta löytyy jatkossa Assemblin Oy:n riveistä, toteaa Jari Vainionpää.

- Jarin ja Sähköpalvelu J. Vainionpään koko henkilöstön tekemisessä nousee esiin paljon niitä samoja asioita, kuten henkilöstön arvostaminen sekä asiakaspalvelun merkitys, joita mekin Assemblinilla haluamme näkyvän päivittäisessä tekemisessämme. Olemme todella iloisia, että saamme nyt yhdessä kehittää palveluamme ja tarjota siirtyvälle henkilöstölle hyvän työpaikan myös tulevaisuudessa, jolla varmistamme laadukkaan asiakaspalvelun jatkumisen, jatkaa Assemblin Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jäppinen.

Assemblinin Talotekniikkayksikkö Turussa kasvaa merkittävästi yrityskaupan myötä ja pystyy näin entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy on profiloitunut uudisrakennustuotannon sähköurakoitsijaksi ja suurimpia asiakkaita ovat rakennusliikkeet kuten YIT ja Lehto.

- Olemme tyytyväisiä, että saamme Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy:n erinomaisen osaamisen vahvistamaan Turun talotekniikan sähköyksikköä. Olemme työskennelleet yhdessä jo aikaisemminkin, joten porukka on meille tuttua, kertoo Turun Talotekniikkaurakoinnin aluejohtaja Ari Oksanen.

Liiketoimintakauppa ei aiheuta merkittäviä muutoksia jokapäiväisessä tekemisessä. Sähköpalvelu J. Vainionpää Oy:n henkilöstö siirtyy Assemblin Oy:n työntekijöiksi, mutta jatkavat vielä toistaiseksi nykyisessä toimipisteessään. Nykyinen omistaja Jari Vainionpää jatkaa myös Assemblin Oy:n riveissä projektipäällikkönä.