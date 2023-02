Assemblin Solar – Uusi konsepti vastaamaan aurinkosähköjärjestelmien kiihtyvään kysyntään

Aurinkosähköratkaisujen kehitys on ollut nopeaa, mikä on merkinnyt sitä, että aurinkopaneeliasennusten kustannukset ovat laskeneet huomattavasti viime vuosina. Tämä yhdistettynä nykyisiin korkeisiin energianhintoihin on johtanut aurinkosähköratkaisujen kysynnän huomattavaan kasvuun.

- Energian korkeat hinnat ovat muuttaneet radikaalisti aurinkopaneelien investointiin. Nykyään takaisinmaksuaika on paljon lyhyempi ja yleisesti ottaen aurinkopaneeliasennuksen kustannukset voidaan saada takaisin 4-8 vuodessa. Laskelmat osoittavat myös, että aurinkopaneelit voivat vähentää sähkön ostotarvetta 25-35%, mikä on luonnollisesti houkuttelevaa kiinteistönomistajille. Uskomme, että aurinkosähköjärjestelmät ovat vahva ja kasvava trendi, joka tulee jatkumaan, kertoo Fredrik Allthin Assemblin Electricalin toimitusjohtaja ja liiketoiminta-aluejohtaja.

Markkinoilla on tällä hetkellä monia pienempiä ja suhteellisen nuoria aurinkopaneeliasennusyrityksiä, mutta ei ole olemassa valtakunnallista, vakaata toimijaa, jolla olisi riittävästi kapasiteettia sidosryhmille, jotka arvostavat turvallisuutta, vahvaa teknistä osaamista ja kokemusta. Tämän kysynnän vastaamiseksi Assemblin on jo jonkin aikaa kehittänyt konseptia, jonka avulla se pystyy tehokkaasti hallinnoimaan ja vastaamaan eri toimijoiden tiedusteluihin - sekä yksityisasiakkaiden että yritysten osalta. Aurinkoenergia-konseptin nimeksi on valittu Assemblin Solar.

- Assemblinilla on kunnianhimoiset tavoitteet, verkostot ja rakenteet, joita aurinkoenergia-alan yritys tarvitsee. Jotta voisimme palvella asiakkaita tehokkaasti, tarvitsemme kuitenkin mukautetun alustan ja organisaation, jota olemme työstäneet syksyn aikana. Tytäryhtiömme Electrotec Energy on vakiintunut aurinkosähköyritys, joka toimii Varbergissa, joten kollegamme ovat vahvasti mukana kehitystyössä. Käynnistämme Assemblin Solarin keväällä Länsi-Ruotsissa ja pyrimme laajentamaan toimintaamme nopeasti sen jälkeen", Fredrik Allthin sanoo.

- Assemblin Solar on tärkeä osa palapeliä tavoitteessamme tarjota asiakkaillemme älykkäitä ja vihreitä sähköjärjestelmiä. Menestyksekäs oma sähköautojen latauskonseptimme Assemblin Charge tuo vahvistusta, että Assemblin Solar voi kehittyä samalla myönteisellä tavalla. Tämä on meille tärkeä hanke ja olemme iloisia voidessamme edistää siirtymistä ilmastoälykkääseen yhteiskuntaan myös tällä alalla, sanoo Fredrik Allthin.

Voit lukea alkuperäisen tiedotteen täältä.