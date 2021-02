Assemblin toteutti ravintola Lily Leen sähkö- ja teletyöt Helsingissä

Kesällä 2020 avattu ravintola Lily Lee on Tomi Björkin uusin avaus Helsingin ravintolamaailmassa. Ravintola sijaitsee Helsingin legendaarisessa Rake-talossa osoitteessa Erottajankatu 4. Tila koki täyden muodonmuutoksen remontissa, jonka sähkö- ja teletyöt toteutti Assemblinin Tekniset Palvelut.

Lily Leen saneerauksessa Assemblin toimi aliurakoitsijana Consti Korjausrakentaminen Oy:lle, jonka kanssa yhteistyö on sujunut hyvin myös aiemmissa hankkeissa. Tässä remontissa Assemblinin joustava toiminta kesäkuukausina tiukan aikataulun puitteissa sai kiitosta.

Työt aloitettiin 300 neliömetrin ravintolatiloissa purkutöillä huhtikuussa 2020 ja kohde valmistui heinäkuussa 2020. Teknisten Palveluiden asentajat tekivät sähkö- ja teletyöt tiiviissä aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näkyvät asennukset tehtiin sisustajan ja ravintoloitsijan tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Ravintoloitsija teki sisustukseen hienosäätöä vielä projektin loppumetreillä ja hyvällä yhteistyöllä lopputuloksesta tuli erittäin onnistunut.

Kantavana teemana Lily Leen sisustuksessa on rohkeus ja vaikutteet Kaukoidästä. Kaikkeen on satsattu pieniä yksityiskohtia myöten, ja se näkyy esimerkiksi astioissa saakka. Sisustus on tummanpuhuva ja tunnelma on kaikin puolin onnistunut. Ravintolan seinää koristava Jarno Sinivaaran upea muraali on kuin piste iin päälle.

Kuten usein vanhojen kohteiden saneerauksissa, vastaan tulee yllätyksiä ja suunnitelmista poikkeavia haasteita. Saneerauksen aikana jouduttiin selvittämään myös vanhoja asennuksia, joiden dokumentoinnissa oli puutteita. Rake-talo on Assemblinille kuitenkin tuttu kiinteistö ja siitä oli hyötyä asennusten edetessä ja aikataulussa pysymisessä.

Rake-talo on rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus Helsingissä ja sen julkisivu on suojeltu. Bulevardin Kulma on arvokiinteistöjen kokonaisuus Helsingin ydinkeskustassa. Rake-taloa on modernisoitu viime vuosien aikana ja nyt kiinteistöissä on toimistotilaa, hotellitoimintaa sekä kokous- ja juhlatiloja.

Kuva: Lily Lee - Restaurant & Bar