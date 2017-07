Assemblinin Turun toimipisteessä urakoidaan

31.7.2017 10:02 | Assemblin Oy

Assemblin Turun-toimipisteen automaatiourakoinnilta on tilattu kolme rakennusautomaatiourakkaa Turun alueella.

Tilatut kohteet ovat rakennusautomaatiourakoita: As Oy Turun Kuunarinpiha, As Oy Turun Rauninpuisto 1 ja As Oy Skanssin Avain.

Assemblin suunnittelee ja toteuttaa rakennusautomaation energiatehokkaita kokonaisratkaisuja. Autamme myös kiinteistöautomaation muutostöissä ja modifioinneissa sekä teollisuusautomaatioratkaisuiden suunnittelussa ja käyttöönotossa, aina tarpeiden mukaan.