AstraZenecan A.Catalyst Network avaa uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon innovaatioiden vauhdittamiseksi Slush 2021 -tapahtumassa Helsingissä

AstraZenecan A.Catalyst Network osallistuu innokkaana Slush 2021 -tapahtumaan, joka on johtava start-up-yritysten perustajiin keskittyvä tapahtuma. Tapahtuma kokoaa yhteen start-up-yrityksiä, sijoittajia ja yhteistyökumppaneita kaikkialta maailmasta yhteisen tavoitteen ääreen: yrittäjyyden uudelleenluomiseen muokkaamaan ihmiskunnan kulkua tuleville sukupolville. Tämän vuoden tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 1.–2. joulukuuta.

A.Catalyst Network on mukana tapahtumassa luomassa yhteyksiä start-up-yrityksiin ja yrittäjiin sekä jakamassa tietoa, neuvoja ja kokemuksia samoin kuin esittelemässä kumppanuuksiaan eri puolilta maailmaa. A.Catalyst Networkin osastolla – joka sijaitsee hallissa 7 Stage 1:n, ravintola- ja lounge -alueiden vieressä – järjestetään mentorointi- ja oppimistilaisuus 2. joulukuuta klo 11.00–15.00. Tilaisuuden tarkoituksena on auttaa start-up-yrityksiä valmistautumaan pitchaukseen ja yhteistyöhön globaalien lääkeyritysten kanssa. Mukana on AstraZenecan asiantuntijoita sekä monipuolinen joukko innovaatiokumppaneita, jotka jakavat näkemyksiään ja menestystarinoitaan.

Omien tilaisuuksien lisäksi A.Catalyst Network osallistuu useisiin tärkeisiin tapahtumiin Slushin aikana mukaan lukien:

Monitoimialaisen innovoinnin, yhteistyön ja yhteiskehittämisen tulevaisuus. AstraZenecan ja Nordean parhaat käytännöt, 1.12. klo 11.00–12.00: Magnus Björsne, A.Catalyst Network BioVentureHubin Ruotsin Executive Director pitää pääpuheenvuoron.

Y-Science, terveys- ja tiedealan oheistapahtuma, 1.12. klo 12.00–14.00: Alexander Bedenkov, AstraZenecan VP Medical International ja A.Catalyst Networkin Global Head tuomaroivat terveysalan pitchauskilpailun konferenssihuoneessa 101AB.

Terveysinnovaation kiihdyttäminen kumppanuuden avulla – egosentrisyydestä ekosentrisyyteen, 2.12., klo 11.25–11.55 Factory Stage. Ryan Bate, AstraZenecan Scientific Partnering and Alliance Director ja Guy Shauli, AstraZenecan Global Digital Partnerships and Amazonin edustajien Capability Lead AstraZenecassa.

"Kaikki A.Catalyst Networkin jäsenet ovat iloisia, että voimme tehdä yhteistyötä Slushin, maailman johtavan start-up-yhteisön kanssa, kun tavoittelemme asemaa terveydenhuollon ja biotieteiden alan perinteisten innovaattoreiden sekä uusien tulokkaiden luotetuimmaksi ja suosituimmaksi kumppaniekosysteemiksi, joka muuttaa yhdessä potilaskeskeistä terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa”, kertoo Astra Zenecan VP Medical International Aleksandr Bedenkov.

A.Catalyst Network tukee start-up-yrityksiä yhteistyön rakentamisessa niin paikallisten päättäjien, korkeakoulujen kuin sijoittajien kanssa. A.Catalyst Network edistää start-up-yhteisön ja teknologiakumppaneiden välistä yhteistyötä, joka luo mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä edelleen. A.Catalyst Network pyrkii Slushin kanssa solmitun kumppanuuden kautta tukemaan start-up-yrityksiä, teknologiainnovaattoreita ja perustajia, jotta nämä voisivat saavuttaa tavoitteensa ja kehittää potilaiden hoitotuloksia parantavia biolääketieteellisiä ratkaisuja.

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN)on maailmanlaajuinen, tieteellisesti johdettu biofarmaseuttinen yritys, joka keskittyy pääasiassa sairauksien hoitoon tarkoitettujen reseptilääkkeiden keksimiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen kolmella terapia-alueella – onkologia, sydän- ja verisuonitaudit, munuaiset & aineenvaihdunta ja hengitys & immunologia. AstraZeneca toimii yli 100 maassa, ja sen innovatiivisia lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa. Käy osoitteessa astrazeneca.com ja seuraa yhtiötä Twitterissä @AstraZeneca.

A. Catalyst Network

A.Catalyst Networkiin kuuluu yli 20 AstraZenecan maailmanlaajuista terveysalan innovaatiokeskusta, jotka kokoavat yhteen digitaaliset, T&K sekä kaupalliset resurssit ideoimaan uusia tapoja, joiden avulla parannetaan potilaiden hoitotuloksia. Se kannustaa verkostomaiseen päätöksentekoon, yhteistyöhön, tietämyksen jakamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen, kaupallistamiseen sekä innovatiivisten teknologioiden edistämiseen.

A.Catalyst Networkin kautta luomme ratkaisuja yhdessä potilaiden kanssa ja potilaita varten. Työskentelemme kumppaneiden kanssa luodaksemme integroituja terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka läpäisevät koko potilaskokemuksen – ennaltaehkäisystä ja tietoisuudesta diagnoosiin ja hoidosta hoidon jälkeiseen hyvinvointiin.

Slush

Slush on maailman johtava startup-tapahtuma ja opiskelijoiden johtama voittoa tavoittelematon liike. Slushin vuosittainen päätapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna Helsingissä 1.–2. joulukuuta, kerää alkutalvesta Helsinkiin tuhansia sijoittajia, perustajia, toimittajia ja johtajia. Tapahtumien ja Node by Slushin lisäksi Slush ylläpitää Soaked by Slush -uutiskirjettä, jolla on yli 70 000 tilaajaa, ja joka sisältää tutkimustuloksia sekä paljon muuta. Slush Oy:n omistaa Startup-säätiö, jonka tavoitteena on tukea ja mahdollistaa yrittäjyyttä sekä uusien yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjoismaissa. Edellisten vuosien tapaan Slushin vuotuinen liikevoitto käytetään suoraan tapahtumien kehittämiseen ja yrittäjyyden tukemiseen uusien hankkeiden ja aloitteiden kautta. www.slush.org & @SlushHQ.