Asuinkatujen pysäköintiin tulee muutoksia talvisen jalankulun helpottamiseksi

Uudet pysäköintijärjestelyt tarkoittavat esimerkiksi pysäköintikieltoa jalkakäytävän puolella tai pysäköinnin siirtämistä jalkakäytävän vierestä kadun toiselle laidalle. Muutokset vaikuttavat kadunvarsipaikkojen kokonaismäärään, sillä osa pysäköintipaikoista poistuu käytöstä ja osalla kaduista paikat ovat rajoitetusti käytössä.

Järjestelyllä halutaan parantaa jalkakäytävien turvallisuutta ja käytettävyyttä erityisesti lumiseen aikaan. Toimivammalla talvikunnossapidolla voidaan vähentää liukastumisia ja kaatumisia, jotka ovat jalankulkijoiden yleisimpiä loukkaantumissyitä.

Nykytilanteessa etenkin kapeat jalkakäytävät päästään puhdistamaan lumesta vasta, kun pysäköidyt ajoneuvot on siirretty pois aurauskaluston tieltä. Tämä hidastaa lumenpoistoa huomattavasti ja aiheuttaa ylimääräisiä työvaiheita ja kustannuksia.

Pysäköintimuutokset perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2018 tekemään päätökseen.

Asukkaille järjestetään infotilaisuus pysäköintimuutoksista 15. helmikuuta

Muutoksia pysäköintiin tulee eri puolille Helsinkiä kantakaupungin ulkopuolella, ja ne tulevat voimaan pääosin vuoden 2023 aikana. Muutoksia on tulossa seuraaville alueille: Haaga, Heikinlaakso, Herttoniemi, Jakomäki, Koskela, Kulosaari, Kumpula, Kuusisaari, Käpylä, Laajasalo, Lassila, Lauttasaari, Malmi, Munkkiniemi, Munkkivuori, Myllypuro, Pakila, Patola, Puistola, Pukinmäki, Reimarla, Siltamäki, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Toukola, Veräjämäki, Yliskylä ja Vuosaari.

Pysäköintimuutoksia tulee kaduille, joilla talvikunnossapito on jalkakäytävän kapeuden tai katutilan ahtauden vuoksi hankalaa. Tarkemmat tiedot alueittain löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Kaupunki on selvittänyt pysäköintipaikkojen käyttöasteita ja muutosten vaikutuksia niillä alueilla, joilla pysäköintipaikat ovat yleensä kovassa käytössä. Tällä varmistetaan, että asukkailla on jatkossakin riittävästi pysäköintipaikkoja lähialueellaan.

Asukkaille järjestetään verkkotilaisuus, jossa heillä on mahdollisuus kysyä ja keskustella pysäköintimuutoksista. Tilaisuus järjestetään 15. helmikuuta 2023 kello 17 alkaen Teamsissa. Lisätietoa löytyy tilaisuuden verkkosivuilta.

Ympärivuotisista järjestelyistä on saatu hyviä kokemuksia Ruskeasuon pysäköintikokeilusta

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyjä, joissa pysäköintiä joko siirretään tai rajoitetaan lumenpoiston mahdollistamiseksi, on nykyisin laajasti käytössä Helsingissä. Uusien pysäköintijärjestelyjen ympärivuotisuuden ansiosta talvikunnossapidon resurssit voidaan käyttää tehokkaammin, kun liikennemerkkien vaihtoon ei enää kulu aikaa ja rahaa. Ympärivuotiset muutokset helpottavat katujen puhdistusta myös keväisin sepelistä ja syksyisin lehdistä, minkä lisäksi asukkaiden ei tarvitse totutella vaihteleviin pysäköintisääntöihin.

Ympärivuotisten pysäköintijärjestelyjen onnistumista on kokeiltu Ruskeasuolla kuudella tonttikadulla vuodesta 2016 alkaen. Kokeilun vaikutusarvioinnissa on todettu, että talvikunnossapidon laatu on parantunut ja sen kustannukset pienentyneet. Vaihtuvien pysäköintijärjestelyjen muuttuminen pysyviksi on selkeyttänyt kadun käyttöä ja pysäköinninvalvontaa sekä vähentänyt muutoksiin liittyvää väärinpysäköintiä.