Asukastilaisuus Oulaisten akuuttiosaston suunnitelluista muutoksista 24.5. klo 17

Taivalkosken osaston muutos 15-paikkaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman mukaisesti 17.5.2023 10:26:36 EEST | Tiedote

Taivalkoskella muutetaan osastopaikkoja arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Yksikköön tulee 15 paikkaa. Linjauksen mukaan arviointi- ja kuntoutusyksikkö on tarkoitettu iäkkäälle henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista moniammatillista hoitoa. Yksikön toiminta on arvioivaa, kuntouttavaa, toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää. Yksikön tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen tarvittavan tuen ja palvelujen turvin. Yksiköt ovat sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista.Asiakkaan kotiin vietävistä palveluista vahvistetaan kotihoitoa, tehostettua kotikuntoutusta ja kotisairaalatoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan kotiutuminen omaan kotiin. Kotiutuksen jälkeen kuntoutusta voidaan jatkaa tarvittaessa kotikuntoutusjaksolla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Oulunkaaren, Koillismaan ja Lakeuden alueen terveyden ja sairaanhoidon palveluiden palvelualuejohtaja Pia Piispasen mukaan osastopaikkojen väheneminen tapahtuu samaan aikaan kuin järjestämissuunnitelman mukai