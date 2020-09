Asukkaat antoivat Vaasan seudun joukkoliikenteelle nimen Lifti

Vaasan seudun asukkaat äänestivät uudelle alueen joukkoliikenteelle nimeksi Lifti. Yli 600 ehdotuksen joukosta seulotulle finaalikolmikolle annettiin yhteensä peräti 1445 ääntä. Vuonna 2022 toimintansa aloittavalle Liftille aletaan seuraavaksi suunnitella logoa ja visuaalista ilmettä väreineen.

Kansa on puhunut. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan uusi alueellinen joukkoliikenne saa nimen Lifti. Vuonna 2022 toimintansa aloittavalle joukkoliikenteelle päätettiin nimi äänestyksellä, johon asukkaat osallistuivat innostuneesti. Kolmesta finaaliin valitusta nimiehdotuksesta Lifti sai 664 ääntä, Blinkka 508 ja Vindi 273.

– Saimme Vaasan ja Mustasaaren asukkailta yli 600 nimiehdotusta, ja asiantuntijaraadin valitsemalle finaalikolmikolle annettiin yhteensä 1445 ääntä. Olemme iloisia nimikilpailun saamasta huomiosta ja asukkaiden aktiivisuudesta, sillä se kertoo paikallisen joukkoliikenteen olevan heille tärkeä asia, toteaa Vaasan kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlund.

– Onnistunut nimikilpailu on hyvä startti. Se osoittaa innostuksen uuden joukkoliikenteen brändäystyöhön, jota haluamme tehdä yhdessä asukkaita osallistaen, lisää Gustaf Westerholm Mustasaaren kunnan viestinnästä.

Vaasan kaupungin markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari muistuttaa Liftin aloittavan liikennöin vasta vuonna 2022, joten asukkailla on aikaa makustella ja tottua alueellisen joukkoliikenteen nimeen.

– Toivomme, että joukkoliikenne tuntuisi helpolta “liftiltä” asukkaillemme – että Liftin kyytiin olisi helppoa ja vaivatonta nousta, palvelu olisi mutkatonta ja Lifti olisi helppo valinta arjessa, Paasikari kertoo.

– Parasta Lifti-nimessä on se, että ehdotus on tullut asukkaalta ja että se on innostanut asukkaita eniten.

Lifti on kansainvälinen ja helppo nimi

Joukkoliikenteen nimikilpailun ensimmäisessä vaiheessa Vaasan ja Mustasaaren asukkailta pyydettiin ehdotuksia iskevästä nimestä, joka heijastaisi paikallista kulttuuria ja sopisi sekä suomen- että ruotsinkieliseen suuhun. Lifti-nimeä ehdotti ainoana Nancy Seppänen, joka ideoi nimen sanasta “liftata”.

– Sana on yhtä lailla tuttu suomen, ruotsin ja englannin kielestä. Mielestäni nimestä tulee hyvä fiilis ja se luo mielikuvan ympäristöystävällisestä ja edullisesta kyydistä, Seppänen perustelee iloisena voittajaehdotustaan.

Eevamaria Paasikari kehuu Liftiä helpoksi ja kansainväliseksi nimeksi, mutta korostaa nimikilpailun olleen vasta ensimmäisiä askeleita kohti muutosta. Seuraavaksi joukkoliikenteelle aletaan suunnitella logoa ja visuaalista ilmettä, joka pohjautuu uudistettuun Vaasan seudun ilmeeseen.

– Uutta joukkoliikennettä voisi verrata uuteen tuttavuuteen. Pian saamme nähdä, miltä uusi tuttavuus näyttää ja miltä tuntuu käyttää sen palveluita.

Joukkoliikenteen nimiehdotukset ovat herättäneet Vaasan seudulla paljon keskustelua ja jopa voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.

– Mielestämme se on pelkästään hyvä asia. Haluamme kiittää kaikkia, jotka antoivat nimiehdotuksia, äänestivät ja jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Toivottavasti keskustelu jatkuu vilkkaana, Anastassia Backlund toteaa.

Kaikkien nimeä ehdottaneiden asukkaiden kesken arvottiin bussimatkat vuodeksi, puoleksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi.

– Oli ilahduttavaa kuulla, että arvonnassa pääpalkinnon eli vuoden bussimatkat voitti 12-vuotias Elly Smedman, joka on kuulemma juuri alkanut käyttää joukkoliikennettä.