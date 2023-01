Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Kanta on valtakunnallinen sähköinen palvelu, jota hyödyntävät niin asiakkaat, apteekit, terveydenhuolto kuin sosiaalihuoltokin. Omakanta on näkymä jokaisen omiin terveystietoihin. Palvelusta näkee omat terveystiedot ja reseptit, voi pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on saatavilla myös EU:n koronatodistus. Omakantaan kirjaudutaan osoitteesta kanta.fi.

Koska vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on 1.1.2023 siirtynyt hyvinvointialueille, kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen asiakkaat ovat saaneet Omakantaan niin kutsutun Kanta-informoinnin, eli ilmoituksen omien tietojensa käytöstä.

Helpointa asiakkaalle on kirjautua palveluun ja merkitä ilmoitus vastaanotetuksi. Ilmoituksen voi hyväksyä myös vastaanottokäynnin yhteydessä. Ilmoitus on näkynyt Omakannassa marraskuusta 2022 lähtien, joten moni asiakas jo kuitannut sen.

Kanta-palvelussa olevia potilastietoja hyödynnetään vain tarpeen mukaan asiakkaan hoidossa ja palvelussa. Kanta-informoinnin vastaanottamisen jälkeen asiakkaan on kuitenkin vielä mahdollista vaikuttaa siihen, mitä tietoja eri toimijoille luovutetaan.

Vastaanota Kanta-informointi ja päätä samalla itse tietojesi luovuttamisesta

Hyvinvointialueiden sisällä Kanta-palvelun asiakastiedot ovat automaattisesti kaikkien julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden hyödynnettävissä. Alueen ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietojasi aiempaa laajemmin mutta vain, jos se on tarpeellista hoitosi tai palvelusi kannalta.

Kanta-informoinnin vastaanottamisen jälkeen sinun on mahdollista antaa erikseen lupa potilastietojesi siirtymiseen myös hyvinvointialueiden välillä. Lisäksi voit hyväksyä tietojesi siirtymisen yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä. Sosiaalihuollon asiakastietosi ovat käytettävissä hyvinvointialueen sisällä sekä alueen sosiaalipalveluja tuottavilla yksityisillä toimijoilla.

Kanta-palvelussa voit tehdä myös luovutuskieltoja. Niillä voit rajata tiettyjen tietojesi näkymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Luovutuskielto ei voi kuitenkaan koskea reseptitietoja.

Näin voit lukea ja kuitata uuden Kanta-informoinnin Omakannassa

Kirjaudu Omakantaan kanta.fissä. Tunnistaudu esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Jos et ole vielä aiemmin kuitannut uutta Kanta-informointia, se avautuu sinulle ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen. Ilmoituksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten tietojasi käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja miten voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön. Lue Kanta-informointi ja kuittaa se merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää Omakantaa normaalisti. Kun olet kuitannut Kanta-informoinnin, voit halutessasi tehdä muutoksia terveystietojesi käyttöön antamalla luovutusluvan tai asettamalla luovutuskiellon Omakannassa. Omakannasta voi tarkistaa, onko informointi jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä ovat nähtävissä Omakannan Tietojen käytön hallinta -osiossa. Kuittaus on nähtävissä Omakannassa myös, jos olet saanut samat tiedot terveydenhuollossa. Kirjaudu aina ulos Omakannasta, kun lopetat palvelun käytön.

Lisätietoja ja linkin Omakantaan löydät osoitteesta www.kanta.fi

