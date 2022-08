Asukkaita muistutetaan kertomaan havaintoja Påttin jätevedenpuhdistamon hajuvaikutuksista

Invånarna påminns om att meddela observationer av luktolägenheter från Påttska avloppsreningsverket 2.8.2022 10:31:05 EEST | Tiedote

Planläggningen vid Vasa stad samlar in uppgifter om luktobservationer från Påttska avloppsreningsverket och dess omgivning som en del av ett mera omfattande luktutredningsarbete. Med kartresponstjänsten, som är öppen för alla, samlar man in invånarnas observationer av luktolägenhets-, luktutsläpps- och spridningsfrekvenser samt störningar från reningsverket i Brändöområdet. Kartresponstjänsten är öppen under år 2022.