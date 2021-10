Asunnottomien yö 17.10. kysyy, onko asunnoton syrjäytynyt vs. syrjäytetty

Monesti yhteiskunnasta syrjäyttäminen on syy asunnottomuuteen. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi, eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena, pienituloisimmat jäävät ulkopuolelle. Mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on löytää asunto.

– Keväällä 2020 pelättiin, että korona-aika tuottaa isoja ongelmia, mutta toistaiseksi on selvitty yllättävän hyvin. Iso huoli tällä hetkellä on asunnottomista nuorista sekä maahanmuuttajataustaisista asunnottomista, koska heidän osuutensa asunnottomien määrästä on kasvanut viime vuosina, Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen kertoo.

Espoossa tehdään monialaista yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Asunnottomuus tilastoina Espoossa

Marraskuussa 2020 Espoossa oli ARA:n tilaston mukaan kaikkiaan 523 asunnotonta henkilöä, joista 429 yksin elävää. Määrä on hieman laskenut vuodesta 2019. Yksin elävistä pitkäaikaisasunnottomia (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana) on 145. Naisia asunnottomista oli 98, nuoria 93 ja maahanmuuttajataustaisia 158. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa oli 27 ruokakuntaa. Kaikkien asunnottomien määrä on Espoossa laskussa.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö käynnisti kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Espoossa on tehty asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma vuosille 2020–2022.

Espoon asunnottomien yö

Asunnottomien yötä vietetään Espoossa sekä kaupunkitapahtumissa että verkossa sivustolla espoonasunnottomienyö.fi, joka avattiin maanantaina 11.10.

Chat-palvelusta tukea asumisen huoliin ja raha-asioihin

Sivustolla espoonasunnottomienyö.fi pääsee 11.–15.10. keskustelemaan Chat-palvelussa Espoon kaupungin asiantuntijoiden kanssa klo 13–15. Maanantaina, torstaina ja perjantaina voi keskustella asumiseen liittyvistä kysymyksistä; ja tiistaina ja keskiviikkona erityisesti raha-asioista. Sivustolta löytyy myös muun muassa blogeja ja valokuvanäyttely sekä tietoa matalan kynnyksen palveluista. Sivusto on avoinna 22.10. asti.