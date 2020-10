Asunnottomuuden torjunnassa yksityisillä vuokrakodeilla tärkeä merkitys

Asunnottomien yötä vietetään jälleen huomenna 17. lokakuuta. Suomen Vuokranantajat muistuttaa, että ilman yksityisten vuokranantajien tarjoamia koteja asuntotilanne olisi merkittävästi heikompi.

Lauantaina 17.10. vietetään jälleen asunnottomien yötä. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä.

”Asunnottomuus on yksilölle lamaannuttava, traaginen tilanne. Yhteiskunnan näkökulmasta ratkaisut löytyvät asuntotarjontaa lisäämällä, työllisyyttä parantamalla ja asumiseen tarjolla olevaa sosiaalista tukea parantamalla”, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Vuokra-asuntojen riittävästä tarjonnasta pidettävä huolta

Asunnottomuuden vähentämisessä olennaista on vuokra-asuntojen tarjonta. Vuokrasääntely purettiin vuonna 1995, jonka jälkeen vuokra-asuntojen tarjonta on lisääntynyt merkittävästi. Suomen noin 900 000 vuokra-asunnosta noin kolmasosa on yksityisten vuokranantajien asuntoja. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista yksityiset vuokranantajat omistavat noin 60 prosenttia.

”Vahva yksityisten vuokranantajien rooli Suomen vuokramarkkinoilla lisää merkittävästi vuokra-asuntojen tarjontaa. Ilman yksityisten vuokranantajien tarjoamia koteja asuntotilanne olisi Suomessa merkittävästi heikompi”, muistuttaa Hughes.

Tämä on Hughesin mukaan tärkeä muistaa myös tulevaisuuden linjauksia tehtäessä.

”Viime aikoina keskustelussa on ollut esimerkiksi vuokranantamisen verotuksen ja rahoituksen ehtojen kiristäminen. Toteutuessaan tällaiset toimet vaikuttavat vuokra-asuntojen tarjontaan ja heikentävät asuntotilannetta entisestään niillä alueilla, joilla asuntopulaa on. Tarjonnan väheneminen puolestaan nostaisi myös asumisen hintoja.”

Jos asuntopulaa ei ole, tarvitaan arkisten yksityiskohtien ratkaisemista

Asuntopulasta voidaan Hughesin mukaan puhua erityisesti pääkaupunkiseudulla.

”Jos taas asuntotarjontaa on alueella riittävästi, mutta asunnottomuutta ilmenee, kyseessä on enemmän syrjäytymiseen liittyvä ongelma. Tällöin tilanteen korjaaminen vaatii usein arkisten yksityiskohtien ratkaisemista: Saako luottotietonsa menettänyt hankittua kotivakuutuksen? Miten vakuuden maksaminen onnistuu? Miten syrjäytyneelle ihmiselle löytyy riittävää tukea asumisen aloittamiseen, että vuokrat hoituvat ajallaan ja asuminen sujuu häiriöttä?”, Sanna Hughes kertaa.

Hyvänä esimerkkinä toimivasta, monialaisesta yhteistyöstä Hughes nostaa esiin Essi-Allianssin, jossa kaupunki yhdessä useiden sosiaalialan toimijoiden ja yksityisen sektorin kanssa on tehnyt konkreettista työtä asunnottomuuden ratkaisemiseksi.

”Yksityiset vuokranantajat haluavat olla mukana ratkaisemassa ongelmaa”, Hughes sanoo.