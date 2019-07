Asuntomarkkinakatsaus heinäkuu 2019: Vanhoja asuntoja myyty Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla hieman viime vuotta enemmän – erityisesti omakotitalokauppa piristynyt

Pitkään jatkuneen matalapaineen jälkeen asuntokauppa on näyttänyt viime kuukausina viriämisen merkkejä. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi–kesäkuussa vanhoja asuntoja on myyty Suomessa 0,7 % enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla. Toukokuun huippulukemien jälkeen myös kesäkuussa vanhojen asuntojen kauppoja on tehty enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa (+2,6 %).

Vanhojen asuntojen* kauppamäärät ovat nousseet valtakunnallisesti yhteensä 0,7 % (+197 kpl) tammi–kesäkuussa verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. ”Asuntokauppa on käynyt vilkkaana erityisesti pääkaupunkiseudulla**, missä vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat tammi–kesäkuussa 6,0 % (+451 kpl) viime vuodesta. Muualla Suomessa kauppamäärät laskivat samalla ajanjaksolla 1,2 % (-254 kpl)”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo. Vanhojen asuntojen kauppoja on tehty tammi–kesäkuussa viime vuotta enemmän Helsingissä 6,5 % (+278 kpl), Espoossa 4,1 % (+73 kpl), Vantaalla 7,1 % (+102 kpl), Tampereella 2,0 % (+38 kpl), Joensuussa 10,5 % (+38 kpl) ja Porvoossa 17,6 % (+53 kpl). Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat tammi–kesäkuussa laskeneet Turussa 1,2 % (-18 kpl), Kuopiossa 5,5 % (-43 kpl), Porissa 3,5 % (-18 kpl), Lahdessa 3,2 % (-27 kpl) ja Kouvolassa 9,5 % (-40 kpl) vuoden takaiseen verrattuna. Erityisesti omakotitalot menneet kaupaksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ”Vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden asuntokauppaa on piristänyt erityisesti vilkas vanhojen omakotitalojen kauppa”, Hintsa toteaa. Vanhoja omakotitaloja on tammi–kesäkuussa myyty pääkaupunkiseudulla 10,4 %, (+64 kpl) viime vuotta enemmän. Muualla Suomessa vanhojen omakotitalojen kauppa on noussut tammi–kesäkuussa 5,9 % (+353 kpl) viime vuodesta. Yksittäisistä kaupungeista omakotitalokauppa on samalla ajanjaksolla noussut erityisesti Helsingissä (11,6 %, +19 kpl), Porvoossa (20,6 %, +20 kpl) ja Joensuussa (27,6 %, +21 kpl). ”Syynä omakotitalokaupan piristymiseen voi olla se, että näillä alueilla on kysytyimmässä hintaluokassa ollut tarjontaa viime vuotta enemmän. Havaintomme mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös nuoria on ollut aiempaa enemmän omakotikaupoilla”, Hintsa kertoo. Myös vanhat rivitaloasunnot ovat kuluvana käyneet kaupaksi pääkaupunkiseudulla (+8,1 %, +119 kpl). Muualla Suomessa rivitaloasuntojen kauppamäärät ovat hieman laskenet (-0,8 %, -45 kpl). ”Koko Suomessa rivitalokauppa kasvoi tammi–kesäkuussa vuoden takaisesta 2,0 % (+144 kpl). Suhteessa eniten rivitaloasuntojen kauppamäärät ovat tammi–kesäkuussa nousseet yksittäisistä kaupungeista Porvoossa (24,6 %, +17 kpl), Kouvolassa (22,9 %, +19 kpl) ja Porissa (17,8 %, +21 kpl)”, Hintsa kertoo. Pääkaupunkiseutu porskuttaa myös vanhojen kerrostaloasuntojen kauppamäärien vetäjänä. Tammi–kesäkuussa vanhojen kerrostaloasuntojen kauppoja tehtiin pääkaupunkiseudulla 4,9 % (+268 kpl) enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten, kun muualla Suomessa kauppamäärät laskivat samalla ajanjaksolla 3,8 % (-382 kpl). Yksittäisistä kaupungeista vanhojen kerrostaloasuntojen kauppoja tehtiin tammi–kesäkuussa viime vuoteen verrattuna enemmän erityisesti Porvoossa (11,9 %, +16 kpl), Joensuussa (6,3 %, +11kpl), Vantaalla (6,1 %, +50 kpl) ja Helsingissä (5,5 %, +198 kpl). Vanhojen kaksioiden neliöhinnat ovat nousseet erityisesti Tampereella, Turussa ja Kuopiossa Tarkasteltaessa kuuden kuukauden (tammi–kesäkuu) liukuvaa keskiarvoa vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat kesäkuussa Suomessa yhteensä 5,5 % (+154€) verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten. Pääkaupunkiseudulla vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat 2,5 % (+114 €) ja muualla Suomessa 2,6 % (+51 €). Vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa tarkasteltaessa kesäkuussa Helsingissä 2,0 % (+105€), Espoossa 3,1 % (+119€), Vantaalla 0,6 % (+18€), Tampereella 4,7 % (+134€), Turussa 6,8 % (+166€), Kuopiossa 6,5 % (+143€) ja Porvoossa 8,9 % (+213 €). Vanhojen kaksioiden neliöhinnat laskivat kesäkuussa tarkasteltaessa kuuden kuukauden liukuvaa keskiarvoa Porissa 5,2 % (-77€), Lahdessa 1,3 % (-24€) ja Kouvolassa 8,8 % (-98€). Myyntiajat pidentyneet Suomessa kaikissa asuntotyypeissä – vanhat omakotitalot menneet pääkaupunkiseudulla kaupaksi viime vuotta nopeammin Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat pidentyneet Suomessa tammi–kesäkuussa 5,1 % myyntiajan ollessa keskimäärin 82 päivää. Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasunto on mennyt tammi–kesäkuussa kaupaksi keskimäärin 60 päivässä (+5,3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna) ja muualla Suomessa 89 päivässä (ei muutosta viime vuoteen verrattuna). Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntiajat lyhenivät tammi–kesäkuussa viime vuoteen verrattuna suhteessa eniten Kouvolassa (myyntiaika 103 päivää, -33 %) ja Porvoossa (myyntiaika 80 päivää, -8,0 %). Vanhojen rivitaloasuntojen myyntiajat pitenivät vuoden 2019 tammi–kesäkuussa vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 1,3 % myyntiajan ollessa 77 päivää ja muualla Suomessa 5,0 % myyntiajan ollessa 105 päivää. Vanhojen rivitaloasuntojen myyntiajat lyhenivät viime vuodesta erityisesti Lahdessa (-12 %, myyntiajan ollessa 81 päivää), Turussa (-5,2 %, myyntiaika 73 päivää) ja Tampereella (-4 %, myyntiaika 72 päivää). Vanhat omakotitalot menivät pääkaupunkiseudulla kaupaksi tammi–kesäkuussa viime vuotta nopeammin, keskimäärin 107 päivässä (-2,7 %). Muualla Suomessa omakotitalojen kaupat hidastuivat 6,9 % myyntiajan ollessa 140 päivää. Viime vuoteen verrattaessa vanhat omakotitalot menivät kaupaksi viime vuotta nopeammin Joensuussa (-11,4 %, myyntiaika 147 päivää), Vantaalla (-5,7 %, myyntiaika 99 päivää) ja Helsingissä (-4,2 %, myyntiaika 115 päivää). ”Keskimäärin omakotitalo on mennyt tammi–kesäkuussa Suomessa kaupaksi 112 päivässä, rivitaloasunto 99 päivässä ja kerrostaloasunto 82 päivässä. Myyntiajoissa on kuitenkin voimakkaita alueellisia eroja”, Hintsa toteaa. Kesäkuun asuntomarkkina: vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat 2,6 % vuoden takaisesta Vaikka toukokuun huippulukuihin ei ihan kesäkuussa päästy, olivat vanhojen asuntojen kauppamäärät silti 2,6 % (+127 kpl) korkeammat kuin vuosi sitten kesäkuussa. Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa kiihtyi entisestään kesäkuussa: Helsingissä kauppamäärät nousivat 17,5 % (+116 kpl), Espoossa 1,2 % (+4 kpl) ja Vantaalla 16,1 % (+35 kpl). Lisäksi vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta Tampereella 7,2 % (+22 kpl), Turussa 3,3 % (+8 kpl), Kuopiossa 1,5 % (+2 kpl), Porvoossa 31,3 % (+15 kpl) ja Porissa 1,1 % (+1 kpl). Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat kesäkuussa Joensuussa 15,9 % (-10 kpl), Lahdessa 8,8 % (-13 kpl) ja Kouvolassa 8,0 % (-6 kpl) vuoden takaisesta. Kotitaloudet nostivat toukokuussa uusia asuntolainoja 1,9 miljardin euron edestä Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,78 % ja laskennallinen marginaali 0,77 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun 2019 lopussa 98,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,0 %. (Lähde: Suomen Pankki) *Vanhat asunnot sisältävät kaikki vanhat kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Kauppatiedot on otettu palvelusta 15.7.2019. **Pääkaupunkiseudulla viitataan tässä katsauksessa Helsingin, Espoon ja Vantaan alueisiin.

