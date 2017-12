Asuntomarkkinakatsaus joulukuu 2017: Vanhojen asuntojen kauppa on kasvanut kuluvana vuonna 2 %

Vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin Suomessa kuluvana vuonna tammi–marraskuussa yhteensä noin 55 800 kappaletta, mikä on 2 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Myös asuntolainoja on nostettu kuluvana vuonna vilkkaasti. Huoneistokeskus ennustaa asuntokauppamäärien kehittyvän nousujohteisesti Suomessa myös vuonna 2018.

Vanhoja asuntoja* myytiin Suomessa kuluvan vuoden tammi–marraskuussa yhteensä 2 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016. Kauppamäärissä tämä tarkoittaa yli 1 100 vanhan asunnon kauppaa enemmän koko maan tasolla kuin viime vuoden tammi–marraskuussa.

”Talous kehittyy positiivisesti myös alkavana vuonna ja ennustamme asuntokauppamäärien maltillisen nousujohteisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2018”, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen sanoo.

Vanhojen asuntojen kauppa piristyi vuonna 2017 erityisesti kasvukeskuksissa

Kulunut vuosi on piristänyt asuntomarkkinoita eri puolilla Suomea. Pääkaupunkiseudulla** vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin vuoden 2017 tammi–marraskuussa Helsingissä 4 %, Espoossa 3 % ja Vantaalla peräti 7 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016.

”Kokonaisuutena vanhojen asuntojen kauppamäärät kasvoivat pääkaupunkiseudulla tammi–marraskuussa 4,7 % viime vuodesta. Vastaava luku muualla Suomessa on 1,2 % ”, Purhonen kertoo.

Asuntokauppa vilkastui kuluvana vuonna erityisesti suurissa kaupungeissa. Kasvua vanhojen asuntojen kauppamäärissä nähtiin tammi–marraskuussa Turussa 10 %, Tampereella 2 %, Kuopiossa 1 %, Kouvolassa 11 % ja Vaasassa 12 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2016. Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat tammi–marraskuussa Lappeenrannassa (-14 %), Porissa (-15 %) ja Joensuussa (-3 %).

Neliöhinnat nousivat tammi–marraskuussa Suomessa keskimäärin 4,2 %

Koko Suomessa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat kuluvan vuoden tammi–marraskuussa keskimäärin 4,2 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016.

”Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat keskimäärin 5,2 % tammi–marraskuussa verrattuna viime vuoteen. Helsingissä vastaava neliöhintojen kasvu oli 5,8 %, Espoossa 8,8 % ja Vantaalla 2,7 %”, Ari-Matti Purhonen toteaa.

Muualla Suomessa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat vuoden 2017 tammi–marraskuussa keskimäärin 3,3 % viime vuodesta. Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat Tampereella 3,2 %, Jyväskylässä 3,9 %, Oulussa 6,5 %, Kuopiossa 0,6 %, Kouvolassa 2,5 %, Lappeenrannassa 6,7 % ja Turussa 7,1 %. Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhintojen laskua nähtiin tammi–marraskuussa Vaasassa 1,4 %, Joensuussa 3,1 % ja Porissa 1,7 %.

Kotitaloudet nostivat lokakuussa uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,00 % ja laskennallinen marginaali 0,97 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun 2017 lopussa 95,8 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 15,2 miljardia euroa ja muita lainoja 16,8 miljardia euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

”Kuluvana vuonna asuntolainoja on nostettu vilkkaasti. Tammi–lokakuussa 2017 asuntolainoja on nostettu 15,2 miljardin euron edestä, mikä on noin 2,4 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna ja 11 % enemmän kuin tammi–lokakuussa 2015. Nostettujen asuntolainojen kehitys vastaa kuvaamme asuntomarkkinoiden maltillisesta piristymisestä. Uusien asuntolainojen kuukausisummissa ollaan kuitenkin vielä kaukana vuosikymmenen alun luvuista,” Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen sanoo.

”Koko asuntolainakanta kasvaa maltillisesti noin kahden prosentin vuositahtia. Tällä vuosikymmenellä on tapahtunut merkittävä muutos asuntolainojen jakaumassa, kun yhtiölainojen osuus asuntolainoista on kasvanut merkittävästi. Tämä johtuu mm. uudisasuntorakentamisesta ja vanhojen asuntojen korjausvelasta. Tämä kehitys on jatkunut myös tänä vuonna”, Olli Kärkkäinen sanoo.

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

**Pääkaupunkiseutuun luetaan mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.