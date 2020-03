Asuntomarkkinakatsaus maaliskuu 2020: Poikkeusaika saattaa pidentää myyntiaikoja – kiinteistönvälityksessä siirrytään nyt digitaaliseen asuntokauppaan

Huoneistokeskuksen uudistettu premium-välityspalvelu Unique vastaa kiinteistönvälitysalan kasvaviin asiakastarpeisiin 25.2.2020 10:33:42 EET | Tiedote

Huoneistokeskus tunnisti, että asuntomarkkinoilla on kuluttajasegmentti, jolle vahva visuaalisuus ja asunnon monikanavainen markkinointi on erityisen tärkeää. Palvellakseen entistä paremmin myös näitä asiakkaita Huoneistokeskus uudisti Unique®-palvelunsa. Unique on brändin premium-palvelu, jossa visuaalisuus ja jokaisen asunnon uniikit erityspiirteet saavat arvoisensa huomion.