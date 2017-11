Asuntomarkkinakatsaus marraskuu 2017: Liikennöinnin aloittanut länsimetro on nostanut lähialueiden neliöhintoja jo vuosia

Lokakuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat valtakunnallisesti 7 % (työpäiväkorjattuna +2 %) lokakuuhun 2016 verrattuna. Erityisen hyvin kauppa kävi edellisvuoteen verrattuna lokakuussa vanhoissa asunnoissa Espoossa (+17 %) ja Helsingissä (+10 %). Marraskuun 18. päivänä liikennöinnin aloittanut länsimetro on nostanut useiden Espoon asuinalueiden neliöhintoja jo vuosia. Voimakkaimmin vaikutukset näkyvät metroreitin varrella Tapiolassa ja Matinkylässä.

Lokakuussa vanhojen asuntojen* kauppoja tehtiin Suomessa 7 % enemmän kuin lokakuussa 2016. Työpäiväkorjattuna muutos oli +2 %. Kauppa kävi lokakuussa vanhoissa asunnoissa hyvin muun muassa Espoossa (+17 %; + 48 kpl) ja Helsingissä (+10 %; +73 kpl). Suurimmat vanhojen asuntojen kauppamäärien laskut nähtiin Kouvolassa (-33 %, -45 kpl) ja Lahdessa (-18 %, -27 kpl).

Tarkasteltaessa koko kuluvaa vuotta vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat nousseet tammi–lokakuussa 2017 koko maan tasolla 2 % sekä Helsingissä 4 %, Espoossa 4 % ja Vantaalla 3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisäksi Turussa vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet tammi–lokakuussa 10 % ja Vaasassa 9 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna.

Länsimetro on nostanut asuntojen hintoja metroreitin varrella jo vuosia

Marraskuun 18. päivänä liikennöinnin aloittanut länsimetro on nostanut neliöhintoja metroreitin varrella jo kauan ennen liikennöinnin aloittamista.

”Länsimetron vaikutukset neliöhintoihin ovat olleet nähtävissä jo vuosia. Tarkasteltaessa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhintoja voidaan havaita, että neliöhinnat ovat nousseet vuodesta 2010 esimerkiksi Tapiolassa 36 % ja Matinkylässä 28 %. Kokonaisuutena vanhojen kaksioiden hinnat ovat nousseet Espoossa keskimäärin 26 % vuodesta 2010”, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen kertoo.

Espoossa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat ovat olleet kuluvana vuonna keskimäärin 3 794 €/m². Vastaavasti neliöhinnat Matinkylässä ovat olleet 4 061 €/m², Tapiolassa 5 073 €/m², Soukassa 2 824 €/m² ja Kivenlahdessa 3 318 €/m². Luvut perustuvat KVKL:n Hintaseurantapalveluun.

”Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi länsimetron varsi on kiinnostanut myös asuntorakentajia ja -sijoittajia. Uudisrakentaminen on ollut vilkasta erityisesti Tapiolassa, Matinkylässä ja Niittykummussa”, Purhonen sanoo.

Asuntojen hintojen lisäksi länsimetro vaikuttaa myös asiakasvirtoihin länsimetron vaikutuspiirissä olevissa kauppakeskuksissa. Kampin kauppakeskus arvioi itse, että kauppakeskuksen kävijämäärä vähenee länsimetron myötä kymmenen prosenttia. Matinkylän kauppakeskus Iso Omena puolestaan on aiempaa paremmin saavutettavissa Helsingin keskustasta.

Neliöhinnoissa nousua Suomessa 9 % viime vuoden lokakuusta

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat lokakuussa 2017 koko maassa 9 % (222 €/m²) vuoden 2016 lokakuusta. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa suurinta vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhintojen nousua oli tämän vuoden lokakuussa Turussa (+24 %), Joensuussa (+17 %) sekä Lahdessa (+15 %) edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä

Tammi–syyskuun 2017 aikana asuntolainoja nostettiin 13,6 miljardin euron edestä, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona ja 11 % enemmän kuin samana jaksona vuonna 2015. Viimeksi asuntolainoja on nostettu enemmän vastaavana aikana vuonna 2012. Syyskuussa 2017 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin syyskuussa.

Asuntolainojen korot jatkoivat laskuaan. Syyskuussa 2017 nostettujen uusien asuntolainojen keskikorko oli 1,02 % ja laskennallinen korkomarginaali 1,00 %. Viimeksi marginaali oli yhtä alhainen vuonna 2012. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun 2017 lopussa 95,7 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,2 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 15,1 miljardia euroa ja muita lainoja 16,8 miljardia euroa. (Lähde: Suomen Pankki)

*Vanhat asunnot sisältävät kaikki kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta eivät tontteja, autotalleja tai loma-asuntoja. Luvut perustuvat KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.