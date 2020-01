Asuntomarkkinakatsaus tammikuu 2020: Uudisrakentaminen rauhoittuu tänä vuonna – Nyt kiinnitetään huomiota asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseen

Asuntomarkkinakatsaus heinäkuu 2019: Vanhoja asuntoja myyty Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla hieman viime vuotta enemmän – erityisesti omakotitalokauppa piristynyt 25.7.2019 07:30:00 EEST | Tiedote

Pitkään jatkuneen matalapaineen jälkeen asuntokauppa on näyttänyt viime kuukausina viriämisen merkkejä. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi–kesäkuussa vanhoja asuntoja on myyty Suomessa 0,7 % enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla. Toukokuun huippulukemien jälkeen myös kesäkuussa vanhojen asuntojen kauppoja on tehty enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa (+2,6 %).