Asuntomessualue Naantalissa saa oman aurinkovoimalan

Jaa

Vuoden 2022 Asuntomessualueella Naantalissa hyödynnetään aurinkoenergiaa aivan uudessa mittakaavassa. Alueelle tulee laajasti aurinkopaneeleita. Aurinkovoimalan tuottama sähkö syötetään älymuuntamoon ja sieltä edelleen sähköverkkoon. Optimaalisen paisteen aikana Naantalin Asuntomessualueen aurinkopaneelien sähköntuotto voi olla suurempi kuin alueen asukkaiden sähkönkulutus.

Yksi Asuntomessujen teemoista Naantalissa 2022 on älykkäät energiaratkaisut. Se inspiroi Naantalin Energiaa rakentamaan messualueen rantaan aurinkoenergiapuiston. Rantaan tuleva kävelylaituri katetaan ja katot toteutetaan aurinkopaneeleilla. Tämän lisäksi rantaan tulevan huoltorakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Näiden yhteenlaskettu teho on noin 100 kW. Vuositasolla aurinkovoimala tuottaa sähköä noin 88000 kWh. Kahden hengen kerrostalotalous kuluttaa sähköä vuodessa noin 2500 kWh eli aurinkovoimalla pystytään tuottamaan noin 35 kerrostaloasunnon vuoden sähköt. Messujen jälkeen rannassa sijaitsevalle maa-alueelle asennetaan lisäksi aurinkopaneeleita yhteisteholtaan noin 100 kW, mikä tulee tuplaamaan aurinkovoimalan sähköntuotannon.



Rantakatoksen aurinkopaneelit ja messujen jälkeen rakennettava maa-aurinkovoimala eivät ole ainoita auringonsäteilyn kerääjiä alueella, vaan isossa osassa messualueelle rakennettavia taloja on myös aurinkopaneelit. Niin aurinkovoimalan kuin yksityisten talojen paneeleiden tuottama ylimääräinen sähkö syötetään messualueella sijaitsevaan älymuuntamoon ja sieltä edelleen koko sähköverkkoon. Älymuuntamon yhteydessä sijaitsee akusto, jota ohjataan energianhallintaohjelmistolla. Aurinkoiseen aikaan akustoa ladataan päivällä ja sen varaus puretaan esimerkiksi yöaikaan, kun alueen asukkaat lataavat sähköautojaan. Talvella akustoa ladataan yöaikana sähkön ollessa halvimmillaan ja puretaan sähköverkkoon kalliimman sähkönhinnan aikana.



Akustossa pidetään koko ajan sen verran kapasiteettia, että sähkökatkon sattuessa sen avulla saadaan alueen katuvalovalot pidettyä päällä. Pimeinä vuodenaikoina tämä luo turvallisuutta alueen asukkaille.



”Aurinkovoiman merkitys kasvaa koko ajan ja Naantalin pilottihanke on tärkeä osa aurinkoenergian hyödyntämisen kehittämistä. Asuntomessualueesta Naantalin Lounatuulessa tulee ensimmäisiä asuinalueita Suomessa, jossa optimaalisissa sääolosuhteissa sähköntuotto voi olla alueen asukkaiden kulutusta suurempaa” Naantalin Energian verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokko summaa hankkeen hyötyjä.



Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää pitää pilottihanketta tärkeänä myös Asuntomessujen kannalta:



”Asuntomessut on erinomainen alusta erilaisille piloteille, jotka tuottavat tulevaisuudessa entistä parempia rakentamisen ja asumisen ratkaisuja yleiseen käyttöön. Tänä vuonna Lohjalla pilotoimme osuuskuntamuotoista rakentamista. Naantalissa idea aurinkovoimalapilotista syntyi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ilmentää hyvin Naantaliin valikoitunutta Älykkäät energiaratkaisut -teemaa. ”