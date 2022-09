Asuntomessuilla Loviisassa meri on yhteinen asia

Asuntomessualue Kuningattarenranta Loviisassa sijoittuu Loviisanlahden itäiselle rannalle vain kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Kuningattarenrannalle rakentuu 17 omakotitaloa, kaksi paritaloa, rivitalo, puukerrostalo sekä kelluvia taloja. Puukerrostaloon tulee sekä vuokra- että omistusasuntoja, muut kohteet ovat omistusasuntoja.

Yksi keskeisistä teemoista Loviisassa on "merellä on merkitystä". Asuntomessualueen keskivaiheen suunnittelussa on varmistettu, että rakennuspaikat mahdollistavat merinäköalan jotakuinkin kaikista asunnoista. Merellisyyttä korostavat kelluvat talot, jotka reunustavat keskivaiheen aluetta. Ympärillä oleva luonto otetaan vahvasti mukaan pitkospuureitteineen ja ekologisella Kruunupuiston viheralueella. Aluesuunnittelussa on huomioitu alueen eläimistö ja vaalittu rantamaiseman luonnonmukaisuutta.

"Rakentamisen ratkaisuissa on mietitty niin meren läheisyyttä kuin luontoarvojen kunnioitustakin. Viime keväänä alkanut kaksivuotinen yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa sopii myös erinomaisesti poikkeukselliseen meren kanssa välittömässä kosketuksessa olevaan messuhankkeeseen", toteaa Asuntomessujen operatiivinen johtajaTimo Koskinen.

Pientaloalue rakentuu kumpuilevaan mänty- ja kalliomaastoon. Puita on pyritty säilyttämään rannan tuntumassa ja tonteilla mahdollisuuksien mukaan. Ohjeistuksen mukaan piha-alueet jätetään mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Pientaloalueelle voidaan rakentaa myös yhteiskäyttöön pienvenelaituri. Yhteinen jätepiste edustaa alueen ekologisuutta. Useammassa kohteessa lämmönlähteenä on maalämpö.

”Kuningattarenrannan pientaloalueen omakotitaloista kymmenen on omarantaisia. Myös muista omakotitaloista on merinäköala. Kotien suurista ikkunapinnoista avautuu upea näköala merelle sekä vastarannan vanhaan kaupunkiin”, kertoo projektipäällikkö Niina Okkonen Loviisan kaupungin Asuntomessuorganisaatiosta.

Toinen teema on "asunto on enemmän kuin koti": Useat omakotitalot on suunniteltu palvelemaan perheitään läpi kaikkien elämänvaiheiden. Tilojen muunneltavuus on otettu hyvin huomioon. Etätyötilat sijoittuvat monessa kohteessa sydänkodin ulkopuolelle tuoden sekä koti- että työrauhaa. Näin kodit palvelevat myös nykypäivän työskentelymalleja, jossa työpaikalla ei aina tarvitse olla fyysisesti. Aikaa säästyy ja työmatkaliikenne vähenee.

Kolmas teema, "valaistuksella on väliä", ottaa kantaa pihojen ja yleisten alueiden valaistukseen. Valaistuksessa otetaan huomioon luonto ja näkymät vastarannalla olevasta historiallisesta alakaupungista. Alueelle suunniteltu valaistus on epäsuoraa ja lämpimän sävyistä.

"Loviisa valmistautuu innolla ottamaan vastaan Asuntomessuvieraat ensi kesänä. Olemme ylpeitä merihenkisestä uudesta asuinalueesta, joka rakentuu poikkeuksellisen kauniille paikalle. Asuntomessut tapahtumana lisää Loviisan tunnettuutta, ja odotamme sen näkyvän myös vuosien päästä nousevissa asukas- ja matkailijaluvuissa", summaa Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Havet är en gemensam sak på Bostadsmässan i Lovisa