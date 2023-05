Asuntomessujen keittiöissä näkyy tänä vuonna luonto ja ympäristö

Suomen suurimman keittiökalusteiden valmistajan Novartin konseptipäällikkö Nina Eskelinen nostaa esiin messukohteiden keittiöistä tämän vuoden trendit, jonka yhteinen nimittäjä on skandinaavinen luonto ja luonnonläheisyys.

”Luonnon vahva vaikutus näkyy materiaalivalinnoissa. Keittiöissä on paljon puuta ja puun erilaisia sävyjä, myös tummia puun sävyjä. Myös väreissä nähdään luonnonsävyjä: beigeä, vihreää ja suomalaiseen kiviseen ja kallioiseen metsämaisemaan hyvin sopivaa mustaa”, Eskelinen luettelee.

Ympäristö näkyy materiaalien ja sävyjen lisäksi myös toiminnallisuudessa: yksi suomalaisten keittiöiden pulmakohtia on kierrätystilan puute.

”Esimerkiksi suunnittelemassamme Queens Stone -talossa (kohde 15) on panostettu kierrätykseen ja vastuullisuuteen, sillä roska- ja kierrätysastiat löytyvät sekä saarekkeen altaan alta että seinustalla sijaitsevan altaan alta. Messuilla on myös ratkaisuja, joissa kierrätyspiste on sijoitettu keittiön sijaan muualle, jotta sille on saatu riittävästi tilaa”, Eskelinen toteaa.

Design syntyy kauneudesta, käytännöllisyydestä ja yksityiskohdista

Skandinaaviseen tyyliin ja ajatteluun sopii hyvin myös käytännöllisyys, joka on otettu kohteissa huomioon.

”Huonekorkeutta käytetään hyödyksi kunnolla ja esimerkiksi keittiökaapistot ja säilytystila ulotetaan korkealle. Suomalaisten unelmakeittiössä on kunnolla säilytystilaa. Asuntomessuilla on mahdollista nähdä esimerkkejä keittiöistä, joissa säilytystilasta ei ole säästelty”, Eskelinen kertoo.

Keittiössä otetaan kauniin kokonaisuuden lisäksi huomioon myös pienet yksityiskohdat, jotka luovat keittiöihin persoonallisuutta ja tunnelmaa.

”Queens Stonessa on leikitty tasojen vahvuuden kanssa. Saarekkeessa kivitaso on todella jykevä, 10 senttimetriä paksu, kun sivutasot ovat selvästi ohuempia. Tällainen ratkaisu tekee keittiöstä mielenkiintoisen. Tunnelmanluomisessa myös valaistus on tärkeässä roolissa, varsinkin täällä Suomessa, kun iso osa vuodesta on hämärää tai pimeää”, hän luonnehtii.

Novart mukana monissa kohteissa

Novartilla on Asuntomessuilla viisi kohdetta. Olet tervetullut vierailemaan kohteissa, ja Novartin asiantuntijat ovat paikalla 25.5. järjestettävänä mediapäivänä Queens Stone -kohteessa (kohde 15), jossa keittiön lisäksi myös kaikki kiintokalusteet ovat Novartin.

Novartin messukohteet: