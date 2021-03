Asuntomessujen oheiskohteet Lohjalla: Tytyrin kaivoselämys sekä Kisakallion liikuntaelämykset ja villat

Asuntomessukävijän kokemus laajenee oheiskohteiden ansiosta elämykselliseen tilataiteeseen entisessä kaivoksessa sekä liikunnalliseen vapaa-ajan harrastamiseen ja asumiseen.

Lohjalla heinä-elokuussa 2021 järjestettävät Asuntomessut ovat enemmän kuin Hiidensalmen asuntoalue Lohjanjärven rannalla.

Asuntomessujen oheiskohteet, Tytyrin Elämyskaivos ja Kisakallion urheiluopisto laajentavat hienolla tavalla asuntomessuvieraiden kokemusta Lohjasta ja sen palvelutarjonnasta.

Tytyrin Elämyskaivoksessa kaksi uutta tilataideteosta

Muutaman sadan metrin päässä Asuntomessualueesta sijaitseva Tytyrin kaivosalue on ainutlaatuinen taidenäyttelyiden, Koneen hissilaboratorion ja yhä toimivan Nordkalkin kalkkikaivoksen muodostama kokonaisuus.

“Tytyrin Elämyskaivos tuo messukävijöille uniikin kaivos- ja taidekokemuksen ohella myös ymmärryksen alueen hienosta historiasta”, Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala sanoo.

Tytyrin Elämyskaivokseen rakentuu kesäksi 2021 kaksi uutta tilataideteosta. Taideteokset ovat kerroksessa -110 eli noin 80 metrin syvyydessä.

Teoksiin pääsee tutustumaan opastettujen kierrosten tai Tytyri-Salissa pidettävien tilaisuuksien yhteydessä. Molemmat installaatiot on suunniteltu aikavälille 1.5.-30.10.2021.

Poran Terä on neliosainen teos, joka koostuu seuraavista elementeistä:

Teoksessa on Timo Kalevan luoma kolmiulotteinen, monivärinen, noin 4 metriä pitkä surrealistista poranterän kärkeä muistuttava taideteos. Sitä täydentää Keimo Valkosen uv-valossa hehkuvista langoista rakennettu 8 metriä pitkä spiraalinen tilataideteos.

Näyttelyn alkupäähän tulee Juuso Joutsion luoma 8 metrin mittainen, tunnelin lattiasta kattoon ylettyvä valopylväikkö. Teoksen täydentää Markku Toikkasen säveltämä äänimaisema, jonka perustana on kaivoksen herättämät mielikuvat ja tunnelmat.

Toinen teos, audiovisuaalinen Ikimetsä maan alisen vie messuvieraan kalevalaiseen luontokokemukseen. Teos koostuu äänitaiteilija Mikko H. Haapojan ja kansanmuusikko Ulla Hillebrandtin äänimaisemista sekä kaivoksen pumppuhuoneen kalliopintaan projisoitavista Jenni Tieahon ympäristötaiteellisista veistoksista. Tiimin täydentää valotaiteilija Pekka Järvilehto.

Näiden kahden tilataideteoksen lisäksi kaivoksessa ovat vakituiset Kiven Elämää- historianäyttely ja kaivostoimintaa esittelevä näyttely.

Kisakallio kehittää vapaa-ajan asumista

Voimistelun ja koripallon keskuksena tunnettu Kisakallio on yksi maan perinteikkäimmistä urheiluopistoista. Urheiluopiston uusin kehityssuunta on vapaa-ajan asuminen.

Kisakallion alueelle on jo nyt rakennettu 11 villamuotoista loma-asuntoa. Alueen kaava mahdollistaa tulevina vuosina useiden kymmenien uusien loma-asuntojen rakentamisen.

“Toivomme ihmisten löytävän Kisakallion modernina liikunnallisen vapaa-ajanvieton paikkana. Ylivoimainen etumme on, että olemme pääkaupunkiseudulta vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä”, toimitusjohtaja Petri Tarkkanen sanoo.

Myös messuvieraat pääsevät nauttimaan palveluista, joita Kisakallio kehittää vapaa-ajan asukkaille.

Hyvä esimerkki on Maikkalanselän rannassa oleva vanha venevaja, joka on kunnostettu rantaravintolaksi. Vieraille on tarjolla myös ulkoilmaelämään sopivaa terveellistä outdoor-ruokaa, kuten loimutettua kalaa.

“Messuvierailun yhteydessä meillä pääsee melomaan, kirkkoveneilemään, vaeltamaan tai vaikka fat bike -retkelle”, Tarkkanen sanoo.