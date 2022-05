Asuntomessujen oheiskohteet Naantalissa: A-energialuokan kerrostalo ja hirsinen kyläkoulu

Naantalin keskustassa sijaitsevan kaukolämmöllä lämpeävän ja ympäristöystävällisesti rakennetun TA-Yhtymän asumisoikeuskerrostalon kaikki 22 asuntoa on varattu ja ensimmäiset asukkaat muuttivat sisään toukokuun alussa.

A-energialuokan asumisoikeuskerrostalo on saanut Kuntarahoituksen myöntämää Vihreää rahoitusta.

"Talon katolla olevien aurinkopaneelien tuottamaa energiaa käytetään asuntojen huoneistokohteisiin ilmanvaihtokoneisiin. Huoneistojen lämmitystä säätelevä LeanHeat -järjestelmä tuottaa tasaista lämpöä energiaa säästäen. Kaikissa asunnoissa on myös kulutuksenseurantamittarit, joten asukkaat voivat seurata suoraan omien valintojensa vaikutusta energiankulutukseen. Asuntojen sälekaihtimet ja lasitetut parvekkeet vähentävät viilennys- ja lämmitystarvetta" kertoo talon energiatehokkuuden saloista aluejohtaja Matti Keitilä TA-Yhtymästä.

Asuntomessujen aikana esillä on kaksi kalustettua asuntoa, joista toisessa näkyy myös TA:n oman puusepän Johannes Simosen kädenjälki niin kunnostetuissa kuin varta vasten tehdyissäkin huonekaluissa. Toisen asunnoista on Turun Ekotori sisustanut kierrätystavaroilla. Myös pihakannelle pääsee. Siellä on viljelylaatikoita asukkaiden käyttöön.

Velkuan moderni hirsinen puukoulu sijaitsee Palvan saaressa lauttamatkan takana. Syksyllä 2021 valmistunut kyläkoulu on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta esiluokasta yhdeksänteen luokkaan. Koulussa työskentelee kaksi luokanopettajaa sekä yläkoulun luokanvalvojana toimiva aineenopettaja. Lisäksi koulussa työskentelee useita Naantalin muiden koulujen kanssa yhteisiä aineenopettajia. Myös esimerkiksi kielten etäopetus on Velkuan koulussa arkipäivää.

"Molemmat oheiskohteet ovat todella ajankohtaisia. Energiaratkaisut ovat päivän polttava aihe ja A-energialuokan kerrostalokohde toimii hyvänä suunnannäyttäjänä. Hirsirakentamisen suosio alkaa pikku hiljaa näkyä myös julkisella puolella ja uskon modernin hirsisen kyläkoulun kiinnostavan erityisesti kuntaryhmiä", toteaa Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman projektipäällikkö Timo Tirri.

Yleisölle koululla on avoimet ovet messujen aikaan kaksi kertaa: sunnuntaina 17. heinäkuuta klo 14–17:30 ennen kirkkokonserttia ja lauantaina 30. heinäkuuta kello 16–18 Jazz-konsertin jälkeen.

Asuntomessut Naantalissa Luonnonmaan saarella järjestetään 15.7.–14.8.2022.