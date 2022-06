Asuntomessukodit Naantalissa valmistuvat ennätyksellisen aikaisin

Lounatuulen messualueella on 36 vierailukohdetta tuleville messuvieraille, joista peräti 20 on omakotitaloja. Lisäksi alueella on kaksikerroksisia vuokrarivitaloja, loma-asuntoja sekä saunarivitalo.

Asuntomessualueella tehdään parhaillaan alueen yleisiä katutöitä: asfaltointi on käynnissä ja viheralueita viimeistellään. Joissakin messukodeissa kuuluu vielä rakentamisen ääniä, mutta suurin osa kodeista on jo täysin valmiina. Huonekalut on aseteltu tulevien messukävijöiden virta huomioon ottaen ja aivan kohta alkavat kotien lattioiden suojaustyöt.

Messualueen kotien pihat kunnioittavat tapahtuman teeman mukaisesti luontoa ja ovat saarelle tyypillistä kunttaa, kalliota ja mäntyjä. Nurmikkoa ei messukotien pihoissa tai alueella muuten nähdä.

"Historiallisen aikaisin rakentajat ovat saaneet täällä kaiken valmiiksi. Uskon, että tulossa on todella hieno messukesä, sillä kotiin ja asumiseen liittyvät asiat kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän. Kiinnostus näkyy myös lippujen myynnissä" toteaa Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.



Ajankohtaisissa energia-asioissa Lounatuulen Asuntomessualue toimii suunnannäyttäjänä. Alueelle tulee oma aurinkovoimala ja älymuuntamo. Ranta-alueen katos koostuu aurinkoenergiavoimalan paneeleista, jotka kaksipuoleisuutensa ansiosta tuottavat energiaa myös lumipeitteen alla. Lisää paneeleita pystytetään heti messutapahtuman jälkeen. Kun yleisiin aurinkopaneeleihin yhdistetään yksittäisten messutalojen omat aurinkopaneelit, tuotetaan alueella optimaalisissa sääolosuhteissa enemmän energiaa kuin kulutetaan. Monessa messutalossa hyödynnetään myös maalämpöä ja -viilennystä, sillä siihen saaren kallioinen maaperä sopii erinomaisesti.

Asuntomessualueen ranta-alueelle nouseva Suomen ensimmäinen saunarivitalo on myös jo pystyssä, vaikka sen rakentamisesta päätettiin vasta keväällä. Rannan pistolaiturit täyttyvät Asuntomessujen aikaan veneistä, sillä samaan aikaan alueella järjestetetään venemessut.

"Asuntomessut tulee olemaan tänä kesänä Naantalin vetovoimaa entisestään lisäävä tekijä. Alue on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Meillä on käynyt esimerkiksi ruotsalaista mediaa vierailulla" kertoo tapahtuman projektipäällikkö Timo Tirri.

Asuntomessut järjestetään Naantalissa Luonnonmaan saarella Lounatuulessa 15.7.–14.8.2022.