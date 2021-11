Asuntomessut Naantalissa 2022 esittelee monipuolisesti koteja saaristossa

Asuntomessualue Naantalin Luonnonmaan saaressa on ristitty Lounatuuleksi. Messukohteita Lounatuuleen nousee yhteensä 35: 20 omakotitaloa, kaksi rivitaloyhtiötä, paritaloja, erillistaloja, sekä loma-asuntoja. Omistusasumisen lisäksi alueella on vuokra-asuntoja.



Viralliset oheiskohteet ovat esimerkkejä puun taitavasta hyödyntämisestä: TA-yhtymän puupinnoitettu asumisoikeuskerrostalo, joka valmistuu Naantalin keskustaan jo ennen messuja sekä Velkuan saaren upouusi hirsinen kyläkoulu.



Lounatuuleen rakentuvat pientalot esittelevät monipuolisesti saariston luontoon sopivia koteja. Jo rakentamistapaohjeissa on huomioitu erityisesti saariston luonnon kunnioittaminen: rakentajat ohjeistettiin kaatamaan tonteilta niin vähän puita kuin mahdollista ja välttämään kallioiden tarpeetonta louhintaa. Useampi Naantalin messutaloista on perustettu osittain pylväiden päälle. Terassit sulautuvat paikoin saumatta ympäröivään luontoon ja ikkunoista avautuu metsäinen saaristomaisema.



”Mukana on tänä vuonna 12 talotehdasta ja alueella nähdään useampi arkkitehdin suunnittelema uniikkitalo. Pientalorakentamiseen pääsekin alueella tutustumaan poikkeuksellisen laajalla skaalalla”, toteaa Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman projektipäällikkö Timo Tirri.



Innovatiiviisia ratkaisuja



Alueen energiaratkaisut viitoittavat tietä tulevaan. Rantapuiston oma aurinkovoimala tuottaa optimaalisissa olosuhteissa sähköä yli alueen oman tarpeen. Älymuuntamo vastaa sähkönvarastointitarpeisiin ja monessa kodissa nautitaan myös maalämmöstä ja maaviilennyksestä.



Yhteiset jätepisteet ovat uusi, yhteisöllisempi ja ekologisempi tapa kerätä jätettä. Alueen kaksi yhteistä jätepistettä toteutetaan syväkeräysastioilla. Syntyvä jäte lajitellaan kotitalouksissa valmiiksi ja pihoille ei tule lainkaan jätekeräysastioita.

Naantalissa nähdään laajamittaisia älykotiratkaisuja. Yksinkertaisimmillaan valaistus on hoidettu älyllä, mutta monessa kodissa älyllä ohjataan kaikkea ovien lukituksesta lämmityksen kautta äänentoistoon.



Luonnonmaan saaren sijainti tarjoaa optimaaliset mahdollisuudet uudenlaiseen työn ja vapaa-ajan yhdistelyyn: ruokatunnilla ehtii läheiselle golfkentälle puttia harjoittelemaan tai työmatkan voi taittaa veneillen. Lähimmät venepaikat löytyvät alueen ”omasta” venesatamasta.



“Laaturyhmän näkemien suunnitelmien ja alueelle valittujen kohteiden perusteella uskallamme odottaa todella upeaa tapahtumaa. Uudenlaiset energiaratkaisut ja esimerkiksi yhteiset jätepisteet tuottavat hyödyllistä tietoa tulevia rakennushankkeita ajatellen”, kertoo Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.



”Koko Naantali odottaa innolla Asuntomessukesää ja tuoreena kaupunginjohtajana on ollut hienoa päästä näkemään kuinka saumattomasti esimerkiksi Naantalin matkailun ja Asuntomessuprojektin välinen yhteistyö toimii. Uskomme, että Asuntomessut lisää entisestään Naantalin houkuttelevuutta matkailukohteena ensi kesänä ja Luonnonmaan alueen kehittämiselle tämä on upea alku”, iloitsee Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.