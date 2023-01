Asuntomessutapahtuma Loviisassa täydentyy neljällä artisti-illalla

Loviisan Kuningattarenrannassa rakennustyöt ovat jo pitkällä. Viime viikolla kerrottiin virallisen oheiskohteen valinnasta, ja nyt on vahvistettu myös virallisesti vuonna 2018 tehdyt sopimussisällöt, joiden mukaan asioita on taustalla edistetty koko ajan. Lisäksi on sovittu neljästä artisti-illasta ja muista tapahtuman toteuttamiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista.

”Asuntomessuhanke etenee täysin sovitusti, ja olemme hyvin aikataulussa”, toteaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom tyytyväisenä.

Kaupunginjohtajan lausuntoon yhtyy Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Timo Koskinen ja jatkaa:

”Syntymässä on monipuolisesti eri toteutusratkaisuja ja rakennusmateriaaleja esittelevä, uusi Asuntomessualue ainutlaatuiselle paikalle meren rannalle. Loviisan Kuningattarenranta tarjoaa hyvän kurkistusikkunan tämän päivän asuinrakentamiseen monimuotoisessa ja paikoin haastavassakin maastossa Loviisanlahden rannalla. Lisäksi messukodit nousevat lähelle keskustan palveluita, mikä antaa niin loviisalaisille yrittäjille kuin kaikille muillekin mahdollisuuden esitellä kotikaupunkiaan messuvieraille.”

Artisti-illat tullaan toteuttamaan Asuntomessualueella torstai-iltaisin. Samalla pidennetty messujen aukioloaika mahdollistaa messukoteihin tutustumisen vaikka työpäivän päätteeksi. Erityisesti loviisalaisia palvelee paikan päällä myyntiin tuleva kausikortti, jolla voi vierailla Asuntomessuilla rajoituksetta koko kuukauden kestävän tapahtuman ajan. Sillä pääsee myös nauttimaan pidennetyistä illoista ja neljästä eri artistivieraasta, joista yksi on Teflon Brothers. Loput artistit paljastetaan myöhemmin kevään aikana.

Asuntomessut Loviisan Kuningattarenrannassa järjestetään 7.7.–6.8.2023.

Evenemanget Bostadsmässan i Lovisa kompletteras av fyra artistkvällar